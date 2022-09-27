Ödül almak için sahneye çıkan Aleyna Tilki'nin yırtık çorapları dikkat çekti - Son Dakika
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Ödül almak için sahneye çıkan Aleyna Tilki'nin yırtık çorapları dikkat çekti

27.09.2022 09:11

LGBT karşıtı yürüyüşe tepki gösterdiği için Çorum'da gerçekleştireceği konseri iptal olan Aleyna Tilki, NR1 Video Müzik Ödülleri'nde ödül aldı. Ödülünü usta sanatçı Orhan Gencebay'ın elinden alan Tilki'nin yırtık görünümlü çorapları dikkatlerden kaçmadı.

Genç yaşta söylediği şarkılarla popüler olan Aleyna Tilki, NR1 Video Müzik Ödülleri'nde ödül aldı. Aleyna Tilki'ye ödülünü ise usta sanatçı Orhan Gencebay verdi.

ALEYNA TİLKİ: BENİM İÇİN ONURDUR

Ödül töreninde Aleyna Tilki ve Orhan Gencebay'ın sahnedeki anlarını paylaşan gazeteci Ertuğrul Özkök, "İşte budur, Orhan ağabey ve Aleyna aynı sahnede. Ödülü alan konserleri yasaklanan Aleyna Tilki. Veren Orhan Gencebay. Bazıları onu iktidar sanatçısı diye eleştiriyor. Beyler o Orhan Gencebay. Bu müzik aleminin ağabeyliği en hak etmiş sanatçılarından. Aleyna ödülü onun elinden aldığı için 'Benim için onurdur' dedi. Orhan Gencebay' Bu ödülü sana verdiğim için sevindim' dedi. Daha nasıl bir destek olur ki. İşte budur" ifadelerini kullandı.

Ödül törenine katılan Aleyna Tilki'nin yırtık çoraplarını gören gözlerini alamadı

YIRTIK ÇORAPLARI DİKKAT ÇEKTİ

Konserlerinin yanı sıra sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla ve kıyafetleriyle sık sık gündeme gelen Aleyna Tilki, ödül töreninde de tüm dikkatleri üzerine çekti. Siyahlara bürünen Tilki, mini eteğinin altına yırtık görünümlü tül çorap giydi. Genç şarkıcının çoraplarını görenler şaşkınlığını gizleyemedi.

Ödül törenine katılan Aleyna Tilki'nin yırtık çoraplarını gören gözlerini alamadı

PAYLAŞIMINDAN DOLAYI KONSERİ İPTAL EDİLDİ

Gündeme dair yaptığı paylaşımlarla zaman zaman adından söz ettiren Tilki, Twitter hesabından "LGBTİ+ karşıtı yürüyüş ne ya? Toplumda yarattığınız ayrımcılığın bir karması yok mu zannediyorsunuz. Duygu ve tensel dünyalarımızın protesto edilmesi doğaya aykırı! Zihniyetler çok korkunç..." dedi. Bu paylaşımıyla kısa sürede gündem olan şarkıcının 24 Eylül'de Çorum'un Osmancık ilçesinde düzenlenmesi planlanan konseri iptal edildi.Aleyna Tilki'nin yerine ise Kıraç sahne aldı.

Ödül törenine katılan Aleyna Tilki'nin yırtık çoraplarını gören gözlerini alamadı
Ödül törenine katılan Aleyna Tilki'nin yırtık çoraplarını gören gözlerini alamadı
Ödül törenine katılan Aleyna Tilki'nin yırtık çoraplarını gören gözlerini alamadı
Ödül törenine katılan Aleyna Tilki'nin yırtık çoraplarını gören gözlerini alamadı
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Son Dakika Magazin Ödül almak için sahneye çıkan Aleyna Tilki'nin yırtık çorapları dikkat çekti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ödül almak için sahneye çıkan Aleyna Tilki'nin yırtık çorapları dikkat çekti - Son Dakika
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