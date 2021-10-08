104 yıl sonra ilk düğünle ilgili şaşırtan gerçek: Gelin, ucuza kaçmış!

ŞAŞIRTAN GERÇEK

Kraliyet düğünlerinde, kendileri bu ailelerden gelen damatlar bile gelinlerin gölgesinde kalıyor hep. Düğünle ilgili en çok konuşulan ayrıntı gelinlik oluyor. Bu durum, geçen hafta gerçekleşen ve çok konuşulan bir düğünde de değişmedi. ve o düğünde tercih edilen gelinlik ile ilgili gerçek herkesi şaşırttı.

104 YIL SONRA İLK KRALİYET DÜĞÜNÜ OLARAK NİTELENDİRİLDİ

Rusya'nın Saint Petersburg kenti, 1 Ekim'de çok konuşulan bir düğüne ev sahipliği yaptı. Rus İmparatorluğu'nun son Çarı 2. Nikolai'nin, yani ülkeye yıllarca hükmeden Romanov Hanedanı'nın soyundan gelen 40 yaşındaki Grand Dük George Mikailoviç Romanov, uzun süredir birlikte olduğu 39 yaşındaki İtalyan yazar Rebecca Bettarini ile dünyanın en görkemli dini yapılarından biri olan St. Isaac Katedrali'nde hayatını birleştirdi.

YİNE KURAL BOZULMADI, GELİNLİK ÇOK KONUŞULDU

Her ne kadar ülkede Çarlık rejimi bitmiş olsa da tam 104 yıl sonra ülkede gerçekleşen bu ilk kraliyet düğünü, tüm dünyanın ilgisini çekti. Romanov ailesinin tarihte yaşadıkları, aile üyelerinin başlarına gelenler bir yana düğün, görkemiyle de konuşuldu. Elbette yine en çok dikkat çeken ayrıntı gelin Rebecca Bettarini'nin ya da evlendikten sonraki adıyla Prenses Victoria Romanovna Romanov'un gelinliği oldu.

SADE GELİNLİĞİN EN ÇOK DİKKAT ÇEKEN AYRINTISI

Bu tür düğünlerde genellikle tercih edilen gösterişli, üzeri değerli taş ve dantellerle süslü gelinlikler yerine daha sade bir model tercih etmişti gelin Rebecca Bettarini. Gelinliğin en çok dikkat çeken yanı ise Romanov ailesinin armasının işlendiği kuyruk kısmıydı.

GELİNLİK SEÇİMİ ŞAŞIRTTI

İşte tüm dünyanın merakla izlediği ve gösteriş bekleyen birçok insanı hayal kırıklığına uğratan gelinlikle ilgili şaşırtan bir gerçek de düğünden birkaç gün sonra ortaya çıktı. Gelin Rebecca Bettarini, dünyadaki birçok kraliyet gelininin tam tersi bir yol izlemiş gelinliğini seçerken.

O GELİNLİKLERİN MALİYETİ DE ÇOK KONUŞULUYOR

Dünyada kraliyet ailesi üyeleriyle evlenen genç kadınların genel tercihi, düğünlerinde kendileri için özel olarak dikilmiş gelinlikler giymek. Kalabalık ekipler tarafından dikilen ve defalarca provası yapılan bu gelinlikler, sonuç olarak dudak uçuklatan rakamlara da mal oluyor. Sonra da bu gelinlikler, bu kraliyet düğünlerini izleyen milyonlarca gelin adayı tarafından taklit ediliyor, benzerleri diktiriliyor.

KENDİNE ÖZEL DİKTİRMEDİ, RUSYA'DA BİR MAĞAZADAN SATIN ALDI

Oysa bu kez öyle olmadı... Dış basına yansıyan haberlere göre Rebecca Bettarini, kendine özel bir gelinlik diktirmek yerine, tanınmış bir moda markasının Rusya'daki bir mağazasına gitti ve en özel gününde giyeceği kıyafeti seçti. Üstelik bu gelinlik "son moda" da değildi.

ÜÇ YIL ÖNCEKİ KOLEKSİYONDAN

Gelin Bettarini, Reem Acra markasının, sonbahar 2018 koleksiyonundan bir gelinlik seçti. Elbette o gelinlik, yine bir ekip tarafından Bettarini'nin vücut ölçülerine uygun hale getirildi. Kuyruk kısmına da Romanov ailesinin arması işlendi. Ama sonuç olarak ülkede 104 yıl sonra gerçekleşen ilk kraliyet düğününde üç yıl önceki bir koleksiyondan seçilen ve revize edilen bir gelinlik giyildi. Bettarini gelinliğini Romanov ailesine ait bir taçla tamamladı.

FİYATI DA MÜTEVAZI

Gelinliğin kuyruk kısmındaki aile armasından sonra en çok dikkat çeken ayrıntılardan biri de buydu. Bettarini'nin gelinliğinin fiyatına gelirsek... Bu da diğer kraliyet düğünleriyle kıyaslandığında gayet mütevazı bir miktar. Üzerinde yapılan değişikliklerle birlikte tam fiyatı net olarak bilinmese de bu gelinlik, marka tarafından 6 bin 500 dolara satılıyor.

KRALİYET GELİNLİKLERİ DE PAHALI

Geçen hafta çok konuşulan bu düğünün ardından gelelim diğer kraliyet düğünlerine ve o törenlerde giyilen gelinliklere. Ağırlıklı olarak geline özel dikilen bu gelinliklerin ne kadara mal olduğuna ve bazılarının günümüzdeki fiyatlarına göz atalım.

GELİNLİK DE TACI DA BABAANNEDEN

İngiliz kraliyet ailesinin, 200 yıldan fazla bir zamandır ilk kez kapalı kapılar ardında gerçekleştirdiği düğün töreninin kahramanları Prenses Batrice ile Edoardo Mapelli Mozzi oldu. Pandemi nedeniyle ertelenen tören geçen yıl sadece Kraliçe 2. Elizabeth ve o dönemde hayatta olan kocası Prens Philip'in katılımıyla gerçekleşti. Törende Prenses Beatrice babaannesine ait bir elbiseyi tercih etti. Bu elbise Beatrice için gelinlik olarak revize edildi. Kraliçe, bu elbiseyi 1967 yılında bir parlamento açılışında giymişti. Gelin tacı da yine Kraliçe'nin koleksiyonundandı. Beatrice'in taktığı tacı, Kraliçe 2. Elizabeth kendi düğününde de takmıştı. Bu gelinliğin fiyatı net olarak bilinmiyor. Ancak, elbise ve tacın Kraliçe'ye ait olduğu, sadece bazı düzenlemeler yapıldığı düşünülürse diğer gelinlerle kıyaslanamayacak kadar 'hesaplı' olduğu söylenebilir.

EN SADE GELİNLİKLERDEN BİRİ

2018 yılında Prens Harry ile evlenen Meghan Markle'ın gelinliği de kraliyet düğünlerinde giyilen en sade gelinliklerden biri olarak tarihe geçti. Ünlü bir tasarımcının imzasını taşıyan bu gelinlik de Markle'a özel dikildi. Üç yıl önce fiyatı 265 bin dolardı, bugünkü fiyatı ise 270 bin doların üzerinde.

DUVAKSIZ GELİN

2018'deJack Brooksbank ile evlenen Prenses Eugenie'nin gelinliği, yeşil taşlı tacı ve duvaksız oluşuyla dikkat çekmişti. Eugenie'nin, çocukluğunda geçirdiği skolyoz ameliyatından kalan izleri gözler önüne seren sırtı açık gelinliğinin o dönemdeki fiyatı 260 bin dolardı. Günümüzde ise bu gelinlik 270 bin dolar değerinde.

FATURAYI AİLESİ ÖDEDİ

Modern çağların en çok konuşulan düğünlerinden birinin kahramanı Prens William ile Kate Middleton oldu. Middleton törende kendisine özel olarak tasarlanıp dikilen ve yine ünlü bir modacının imzasını taşıyan bir gelinlik giydi. Düğünün yapıldığı 2011 yılında gelinliğin fiyatının 332 bin dolar olduğu açıklanmıştı. Faturasını Middleton ailesinin ödediği bu gelinliğin günümüzdeki fiyatı ise 345 bin dolara yakın.

O DA SADE BİR MODEL SEÇTİ

Yine İngiliz kraliyet ailesinden bir gelinlik. Kraliçe'nin bir diğer torunu Zara Philips, Mike Tindall ile evlenirken sadeliğiyle dikkat çeken bir gelinlik giydi. 2011 yılında gelinliğin fiyatının 8 bin doların üzerinde olduğu belirtilmişti. Günümüzde ise yaşanan enflasyonla birlikte gelinliğin fiyatı 11 bin doların üzerinde.

80'LERİN MODASI

Sarah Ferguson, Prens Andrew ile evlendiği 1986 yılında 45 bin dolarlık bir gelinlik giymişti. Günümüz koşullarında bu gelinliğin fiyatı 100 milyon doların üzerinde. Ferguson'ın gelinliği ona özel olarak dikilmiş ve tamamlanması aylar sürmüştü.

EN GÖSTERİŞLİ GELİNLİKLERDEN BİRİ

Prenses Diana'nın, 1981 yılında Prens Charles ile evlenirken giydiği gelinliğe gelirsek... O da David ve Elizabeth Emanuel tarafından Diana'ya özel olarak tasarlandı ve aylarca süren bir çalışmayla dikildi. 80'lerde evlenen birçok kişinin taklit ettiği bu gelinliğin o dönemdeki fiyatı 127 bin dolardı. Günümüzde böyle bir gelinliğin maliyeti ise 500 bin dolara yakın.

EFSANE GELİNLİK

Biraz eskilere uzanalım şimdi de. Kraliyet düğünleri tarihinin efsanelerinden biri Grace Kelly'nin Monako Prensi Rainier ile evlenirken giydiği bu gelinlikti. Helen Rose tasarımı bu gelinlik o 1956 yılında 65 bin doların üzerinde bir fiyata mal olmuştu. Böyle bir gelinliğin bugünkü fiyatı ise 600 bin doların üzerinde.

KRALİÇE 2. ELIZABETH BUGÜN EVLENSEYDİ...

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in gelinliğine gelirsek... 1947 yılında Prens Philip ile evlenirken giydiği bu gelinliğin fiyatı o dönemde 42 bin dolardı. İkinci Dünya Savaşı'ndan yeni çıkmış bir ülke için bu gerçekten çok büyük bir rakam. Böyle bir gelinlik bugün dikilse fiyatı 1. 6 milyon dolar olurdu.