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Burak Sergen'in 4 ay önce evlendiği Nihan Ünsal tarafından aldatıldığı iddia edildi - Son Dakika

Burak Sergen'in 4 ay önce evlendiği Nihan Ünsal tarafından aldatıldığı iddia edildi

04.10.2021 21:52
Burak Sergen'in 4 ay önce evlendiği Nihan Ünsal tarafından aldatıldığı iddia edildi, System.String[]

Nisan ayında koronovirüse yakalanan ve 46 gün boyunca tedavi gören Sadakatsiz dizisinin Haluk'u Burak Sergen'in, 4 ay önce evlendiği Nihan Ünsal tarafından ihanete uğradığı öne sürüldü.

Kanal D'nin sevilen dizisi Sadakatsiz'de Haluk karakterini canlandıran Burak Sergen, geçtiğimiz nisan ayında koronavirüse yakalanmıştı. 46 gün süren tedavi sürecinin ardından taburcu olan Sergen, şimdi de kötü bir haberle sarsıldı.

4 AY ÖNCE DÜNYAEVİNE GİRMİŞTİ

Sağlığına tekrar kavuşan Sergen, 2019'dan beri birlikte olduğu nişanlısı Nihan Ünsal'la 4 ay önce evlenmişti. Kendisinden 28 yaş küçük Nihan Ünsal'la aile arasında gerçekleşen nikah töreni 4 Haziran 2021'de Sergen'in evinde gerçekleşmişti.

Burak Sergen'in 4 ay önce evlendiği Nihan Ünsal tarafından aldattığı iddia edildi

EŞİNDEN ŞÜPHELENDİ

Medyatava'nın iddiasına göre; 60 yaşında olan Burak Sergen, 32 yaşındaki eşi Nihan Ünsal'ın kendisini aldattığını öğrendi. Eşinden bir süredir şüphelendiği öne sürülen Burak Sergen, Nihan Ünsal'ın ilişkisini belgelettiği de iddia edildi. Bu belgelere göre; Nihan Ünsal, İzmirli bir iş insanıyla aynı eve girerken görüntülendi.

Burak Sergen'in 4 ay önce evlendiği Nihan Ünsal tarafından aldattığı iddia edildi

BOŞANMAK İÇİN HAREKETE GEÇTİ

İlişkinin fotoğraflarla kanıtlanması üzerine Burak Sergen'in boşanmak için hemen harekete geçtiği ileri sürüldü. Sergen'in boşanma işlemlerine başlaması için avukatına talimat verdiği, fotoğrafların dava dosyasına eklenmesini istediği söyleniyor.

Burak Sergen'in 4 ay önce evlendiği Nihan Ünsal tarafından aldattığı iddia edildi
Burak Sergen'in 4 ay önce evlendiği Nihan Ünsal tarafından aldatıldığı iddia edildi

Burak Sergen, Sadakatsiz, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Burak Sergen'in 4 ay önce evlendiği Nihan Ünsal tarafından aldatıldığı iddia edildi - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Burak Sergen'in 4 ay önce evlendiği Nihan Ünsal tarafından aldatıldığı iddia edildi - Son Dakika
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