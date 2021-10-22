Edis, Türkiye turnesine İstanbul'da muhteşem bir konserle başladı

Türk Pop Müziği'nin ünlü yıldızı Edis'in Türkiye turnesinin ilk konseri Harbiye Açık Hava Tiyatrosu'nda unutulmaz bir şovla gerçekleşti. Konserde binlerce hayranıyla buluşan ünlü yıldızı Amerika'dan gelen sürpriz bir isim de izledi.

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