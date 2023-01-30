Mahkum'un Sasha'sı Hayal Köseoğlu'ndan iç çamaşırlı poz! Beğeni ve yorum yağdı - Son Dakika
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Mahkum'un Sasha'sı Hayal Köseoğlu'ndan iç çamaşırlı poz! Beğeni ve yorum yağdı

30.01.2023 11:35

Mahkum dizisinde Sasha rolüne hayat veren Hayal Köseoğlu, sosyal medya hesabından cesur paylaşımlara imza attı. Güzel oyuncu dantelli iç çamaşırıyla verdiği pozları paylaştı. Köseoğlu'nun bu paylaşımlarına takipçileri kayıtsız kalmadı.

Mahallenin Muhtarları, Aşk-ı Memnu, Muhteşem Yüzyıl, İstanbullu Gelin, Mucize Doktor ve Mahkum gibi başarılı projelerdeki performansıyla adından söz ettiren genç oyuncu Hayal Köseoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor.

İÇ ÇAMAŞIRLI POZLARINI PAYLAŞTI

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan 30 yaşındaki oyuncu, 991 bin takipçisi bulunan Instagram hesabından siyah dantelli sütyeniyle verdiği pozları paylaştı. Oyuncunun "Blur" notuyla paylaştığı pozlar kısa sürede binlerce beğeni alırken takipçilerinden de "Çok güzelsin" yorumları yağdı.

İşte oyuncunun pozları...

Güzel oyuncu Hayal Köseoğlu, iç çamaşırlı pozlarını paylaştı
Güzel oyuncu Hayal Köseoğlu, iç çamaşırlı pozlarını paylaştı
Güzel oyuncu Hayal Köseoğlu, iç çamaşırlı pozlarını paylaştı
Güzel oyuncu Hayal Köseoğlu, iç çamaşırlı pozlarını paylaştı
Güzel oyuncu Hayal Köseoğlu, iç çamaşırlı pozlarını paylaştı
YORUMLAR
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Güzel oyuncu Hayal Köseoğlu, iç çamaşırlı pozlarını paylaştı Güzel oyuncu Hayal Köseoğlu, iç çamaşırlı pozlarını paylaştı Altınordu'da gençler kulübede Altınordu'da gençler kulübede

Hayal Köseoğlu, Mahkum, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Mahkum'un Sasha'sı Hayal Köseoğlu'ndan iç çamaşırlı poz! Beğeni ve yorum yağdı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Mahkum'un Sasha'sı Hayal Köseoğlu'ndan iç çamaşırlı poz! Beğeni ve yorum yağdı - Son Dakika
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