Mal varlığıyla gündeme gelen Bülent Ersoy'dan vasiyet açıklaması - Son Dakika
Üye Girişi
Magazin

Mal varlığıyla gündeme gelen Bülent Ersoy'dan vasiyet açıklaması

Mal varlığıyla gündeme gelen Bülent Ersoy\'dan vasiyet açıklaması

Bülent Ersoy, İzmir'de bulunan bir mekânda sahne aldı. Sahne öncesi basın mensuplarıyla bir araya gelen Diva, çocuk sahibi olmamasıyla ilgili kendisine yöneltilen soruya verdiği içten yanıtla herkesi duygulandırdı. Vasiyetinde çocuklara özel bir bölüm ayırdığını açıklayan Ersoy, ''Bülent ablalarından rahat ve huzur içinde yaşayacakları imkânları vereceğim'' sözleriyle gönülleri fethetti.

15.05.2025 08:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türk Sanat Müziği'nin Diva'sı Bülent Ersoy, İzmir'de kapılarını açan Yeni Gazino'nun açılış gecesinde sahne almadan önce yaptığı açıklamalarla dikkatleri üzerine çekti. Gecede zarafeti ve samimi sözleriyle öne çıkan sanatçı, hem duygulandırdı hem de gönülleri bir kez daha fethetti.

SEVENLERİM BENİ YALNIZ BIRAKMADI

Henüz sahneye çıkmadan önce gazetecilerin sorularını yanıtlayan Ersoy, gecenin yoğun ilgi gördüğünü şu sözlerle anlattı, "İçeriği görmedim ama benim tabirimle zınga zıng dolu olduğunu, insanların yer bulamayıp kapıdan döndüğünü söylediler. İzmirliler her zaman teveccühte bulunuyorlar. Müteşekkirim. 55 sene sonra hâlâ zirvede olmak, bayrağı dalgalandırmak şerefini bana bağış eden yüce Rabbime teşekkür ediyorum."

VASİYET AÇIKLAMASI

Çocuk sahibi olmamasıyla ilgili soruya ise "Çocuk yapamam. Doğurganlık özelliğim yok. Sevdiğim bir erkekten onun vasıtasıyla bir çocuk sahibi olmak bana yapmacık geliyor. Ben o işin içinde yokum. Sevilmeye alışmışım kedi gibiyim. Kendi ruhumdaki hep gülen çocuktur. Çocukları çok severim ama başkalarının çocuklarını seviyorum. Çünkü Allah bana o annelik duygusunu vermedi. Yeni Gazino sahnesinde ilk kez açıklıyorum vasiyetnamemde çocuklara özel bir kısım ayırdım. Onlar ilerinin büyükleri olacaklar. Bülent ablalarından rahat ve huzur içinde yaşayacakları imkânları vereceğim. Allah bana verdi sizler bana lütfettiniz ben de sevdiklerime vereceğim" dedi.

BÜLENT ERSOY'UN MAL VARLIĞI

Bülent Ersoy, İstanbul'daki çeşitli daire ve villalarının yanı sıra, Türkiye'nin popüler tatil beldelerinde de önemli yatırımlara sahip. Bodrum, Marmaris ve Antalya'da bulunan lüks villalar, onun taşınmaz varlıklarının başında geliyor. Ersoy'un Fenerbahçe semtinde işlettiği sauna ve Muğla'daki benzin istasyonu da diğer iş yatırımları arasında yer alıyor. Ayrıca, 30 metrelik bir yatı ve çeşitli iş makineleri gibi taşınabilir varlıkları da bulunuyor. Bu varlıklarını kiraya vererek önemli bir gelir kaynağı oluşturuyor

İşte kamuoyuna yansıyan bilgilere göre Bülent Ersoy'un sahip olduğu mal varlıkları:

  1. İstanbul'da 28 daire ve ultra lüks 4 villa
  2. Muğla Bodrum, Antalya ve Marmaris'te villalar
  3. İstanbul Fenerbahçe'de sauna
  4. Antalya Fethiye'de benzin istasyonu
  5. 30 metrelik lüks yat
  6. Kiraya verdiği vinç ve dozerler

Kültür Sanat, Bülent Ersoy, 3-sayfa, Magazin, Çocuk, İzmir, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Magazin Mal varlığıyla gündeme gelen Bülent Ersoy'dan vasiyet açıklaması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • murat4455:
    Bazıları bir yüzükle gelip dünyanın sayılı zenginleri arasına girdiği halde servetinin servet koymakla uğraşırken Bazıları ise Allah vergisi Sesi sayesindeki kazancını, malını mülkünü yarınlarımızın teminatı olan kimsesiz çocukların iyi şartlarda yetişmelerine kafa yorduğunu takdir ederek izlemekteyiz. Teşekkürler Sayın Bülent Ersoy. 76 41 Yanıtla
  • Selim Kayisi:
    6. madde dışında başka hiç akıllıca yatırımı yokmuş. 2 21 Yanıtla
  • Hakim ATMACA:
    Zebani bu denli korkuçmudur acaba Allah muhafaza 1 10 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yeni trafik cezaları Meclis’te, araç kullanırken telefonla konuşanlar servet ödeyecek Yeni trafik cezaları Meclis'te, araç kullanırken telefonla konuşanlar servet ödeyecek
Fenerbahçe’nin yıldızlarına zorla getirilme kararı Fenerbahçe'nin yıldızlarına zorla getirilme kararı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan CHP lideri Özgür Özel’e teşekkür Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP lideri Özgür Özel'e teşekkür
Erdoğan, “PKK’nın silah bırakmasından bize ne“ diyen Bahar Feyzan’a fena yüklendi Erdoğan, "PKK'nın silah bırakmasından bize ne?" diyen Bahar Feyzan'a fena yüklendi
Yabancı kuralı yine değişti TFF’den takımların elini kolunu bağlayacak madde Yabancı kuralı yine değişti! TFF'den takımların elini kolunu bağlayacak madde
MasterChef’in eski jüri üyesi siyasete atılarak CHP’ye katıldı MasterChef'in eski jüri üyesi siyasete atılarak CHP'ye katıldı
Diddy’nin kız arkadaşına şiddet uyguladığı anlara ait görüntülerin tamamı yayınlandı Diddy'nin kız arkadaşına şiddet uyguladığı anlara ait görüntülerin tamamı yayınlandı
Erdoğan’dan belediye statülerinde değişiklik sinyali Kayyum istisna hale gelecek Erdoğan'dan belediye statülerinde değişiklik sinyali! Kayyum istisna hale gelecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 4’lü Suriye zirvesiyle ilgili ilk mesaj Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 4'lü Suriye zirvesiyle ilgili ilk mesaj
Trump’tan İstanbul’daki barış zirvesiyle ilgili açıklama: Türkiye’ye gelebilirim Trump'tan İstanbul'daki barış zirvesiyle ilgili açıklama: Türkiye'ye gelebilirim
Trump,Şara’dan Suriye’deki terör gruplarını sınır dışı etmesini istedi Trump,Şara'dan Suriye'deki terör gruplarını sınır dışı etmesini istedi

10:14
Trump: Cuma günü İstanbul’a gidebilirim
Trump: Cuma günü İstanbul'a gidebilirim
09:58
Hangi partinin oyu yüzde kaç İşte PKK’nın silah bırakması sonrası 26 ilde yapılan anketin sonuçları
Hangi partinin oyu yüzde kaç? İşte PKK'nın silah bırakması sonrası 26 ilde yapılan anketin sonuçları
08:42
Dünyanın gözü bu zirvede Rus heyeti İstanbul’a ulaştı
Dünyanın gözü bu zirvede! Rus heyeti İstanbul'a ulaştı
08:28
AK Parti’den Selahattin Demirtaş için ilk sinyal: Suçlu muamelesi yapmak doğru olmaz
AK Parti'den Selahattin Demirtaş için ilk sinyal: Suçlu muamelesi yapmak doğru olmaz
07:46
AK Parti düğmeye bastı Örgüt adına işlenen suçlara ayar geliyor
AK Parti düğmeye bastı! Örgüt adına işlenen suçlara ayar geliyor
15:09
Temiz hava almak istediğini söyleyen yolcu uçağın acil çıkış kapısını açtı
Temiz hava almak istediğini söyleyen yolcu uçağın acil çıkış kapısını açtı
14:59
Survivor’da olay yaratan görüntü Acil durum konseyi toplandı
Survivor'da olay yaratan görüntü! Acil durum konseyi toplandı
14:51
Bella Hadid, Cannes Film Festivali’nde yırtmaçlı elbisesi ile göz kamaştırdı
Bella Hadid, Cannes Film Festivali'nde yırtmaçlı elbisesi ile göz kamaştırdı
14:47
Bu da oldu 6’lı maden suyunu inceledi, gördüğü manzara karşısında şoke oldu
Bu da oldu! 6'lı maden suyunu inceledi, gördüğü manzara karşısında şoke oldu
14:46
Sürücüsüz otonom taksi hizmeti Türkiye’ye geliyor
Sürücüsüz otonom taksi hizmeti Türkiye'ye geliyor
14:30
Gelecek Partisi’nden istifa eden Konya Milletvekili Hasan Ekici, AK Parti’ye katıldı
Gelecek Partisi'nden istifa eden Konya Milletvekili Hasan Ekici, AK Parti'ye katıldı
14:27
Trump’tan ilk açıklama: Şara’yla görüşmem çok iyiydi
Trump'tan ilk açıklama: Şara'yla görüşmem çok iyiydi
14:04
Ayşe Kulin’den çarpıcı yorum: Aylin’i FETÖ’cülerin öldürmüş olabileceğini tahmin ediyorum
Ayşe Kulin'den çarpıcı yorum: Aylin'i FETÖ'cülerin öldürmüş olabileceğini tahmin ediyorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.05.2025 10:44:12. #7.11#
SON DAKİKA: Mal varlığıyla gündeme gelen Bülent Ersoy'dan vasiyet açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.