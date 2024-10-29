Manisa'da Cumhuriyet'in 101. Yılı Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika
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Manisa'da Cumhuriyet'in 101. Yılı Coşkuyla Kutlandı

Manisa\'da Cumhuriyet\'in 101. Yılı Coşkuyla Kutlandı

Cumhuriyet'in 101. yılı etkinlikleri Manisa'da düzenlenen Fazıl Say ve Serenad Bağcan konseriyle sona erdi. Konsere CHP Genel Başkanı Özgür Özel de katıldı.

29.10.2024 22:14  Güncelleme: 22:25
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Manisa'da Cumhuriyet'in 101. yılı kutlamaları, Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen dünyaca ünlü piyanist Fazıl Say ve Serenad Bağcan'ın etkileyici konseriyle tamamlandı. Konsere CHP Genel Başkanı Özgür Özel de katıldı.

Cumhuriyet'in 101. yılı kutlamaları Manisa'da büyük bir coşkuyla kutlandı. Gün boyu kentte devam etkinlikler akşam gerçekleştirilen Fener Alayı ve sonrasında dünyaca ünlü piyanist Fazıl Say ve Serenad Bağcan'ın etkileyici konseriyle tamamlandı. Şehzadeler ilçesindeki Cumhuriyet Meydanı'nda yaklaşık 5 bin kişinin izlediği konsere CHP Genel Başkanı Özgür Özel de katıldı.

Hakkı İplikçi Parkı'nda başlayıp Cumhuriyet Meydanında sona eren fener alayına CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa Valisi Vahdettin Özkan, CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay ve binlerce vatandaş ellerinde meşalelerle katıldı.

Konser öncesi Manisalılara selamlama konuşması yapan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, "Benim en büyük arzum Manisa'da yaşayan herkes özenen değil, özenilen bir kentte yaşasın. Haykırarak herkes Mustafa Kemal'in askeriyiz diye bağısın. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bizlere en büyük emaneti olan cumhuriyete ölene kadar sahip çıkacağız. Yaşasın cumhuriyet" dedi.

Konser öncesi sahneye çıkarak Manisalıları selamlayan Özel, "Yıllarca özlediğimiz bir akşamı bugün yaşıyoruz. Cumhuriyetin ikinci yüzyılının ilk Cumhuriyet Bayramı'nda büyük bir coşkuyla fener alayına katılarak buraya vardık. Burada da cumhuriyetin yılmaz savunucusu, ülkemizi ve Atatürk'ü dünyaya tanıtan, dünyanın saygıyla ayağa kalkarak dakikalarca ayakta alkışladığı Fazıl Say'ı ve meslektaşım Serenad Bağcan'ı dinleyeceğiz. Kendisine memleketimize hoş geldiniz diyorum. Biz bütün inançlara, her tercihe saygılıyız. Mehteran da bizim, klasik müzik de bizim, Türk sanat müziği de bizim gençlerin sevdiği rap da rock da bizim. Geçtiğimiz hafta büyük bir terör saldırısıyla 5 canımızı kaybettik. 'Mitingler iptal edilsin, Cumhuriyet Bayramı kutlamaları iptal edilsin' denildiğinde şunu söyledim; hayır aksine, inadında yapacağız ve kutlayacağız. Türkiye'nin dışardaki düşmanları da görsün, Atatürk'ün emanetine sahip çıkmayan cumhuriyet düşmanları da görsün. Ne terörden ne bir başkasından ne terör ne korkuya teslim oluyoruz. Biz Türkiye Cumhuriyeti'ni ve memleketimizi çok seviyoruz" diye konuştu.

Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan binlerce vatandaş ise Fazıl Say ve Serenad Bağcan'ın verdiği konserde unutulmaz anlar yaşandı. İstiklal Marşı ile başlayan konser, Fazıl Say'ın bestelediği Nazım Hikmet'in 'Memleketim' eseriyle devam etti. Konserde bir konuşma yapan Fazıl Say cumhuriyetin ne denli önemli olduğunu ve Atatürk'ün bu ülkeye kazandırdıklarından bahsederek, Manisa'daki cumhuriyet coşkusunun kendisini oldukça mutlu ettiğini söyledi. Konserde Serenad Bağcan ve Fazıl Say'ın performansı Manisalılar tarafından dakikalarca ayakta alkışlandı. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Magazin Manisa'da Cumhuriyet'in 101. Yılı Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika

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