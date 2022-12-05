Ünlü manken Özge Ulusoy'un babasının cenaze töreni Ankara'da düzenlendi - Son Dakika
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Ünlü manken Özge Ulusoy'un babasının cenaze töreni Ankara'da düzenlendi

05.12.2022 14:01

Trafik kazası sonucu yaşamını yitiren manken ve oyuncu Özge Ulusoy'un babası Emekli Albay Haydar Ulusoy için Ankara'da cenaze töreni düzenlendi. Babasının ölüm acısıyla yıkılan Özge Ulusoy, törende ayakta durmakta zorluk yaşadı.

Manken Özge Ulusoy'un babası Emekli Albay Haydar Ulusoy'a, dün saat 15.00 sıralarında Ankara'nın Çankaya ilçesindeki Turan Güneş Bulvarı'nda araç çarptı. Elif N. yönetimindeki cip, Milli Savunma Bakanlığı lojmanları önünden yolun karşısına geçmek isteyen Emekli Albay Haydar Ulusoy'a çarparak hayatının kaybetmesine sebep oldu.
Emekli Albay Haydar Ulusoy için bugün düzenlenen cenaze töreni ise Çankaya Pir Sultan Abdal Kültür Merkezi ve Cemevinde gerçekleştirildi. Düzenlenen törene Haydar Ulusoy'un eşi Armağan Ulusoy, kızları Nilay Ulusoy ve Özge Ulusoy katıldı.

"DAMARIMDA, HÜCREMDE GİTTİĞİNE İNANMIYORUM"

Cenaze töreninde konuşan Özge Ulusoy, babasının çok iyi bir insan olduğunu dile getirerek, "Babamı hepiniz çok iyi tanıyorsunuz. Bu dünyada yaşayan bir melekti. Birçok insana aş verdi, iş verdi, korudu, kolladı. Bir insandan bile beddua almadığına çok eminim. Anneme çok iyi bir eş bize çok iyi bir baba oldu. Herkes burada onu ne kadar çok seviyor görüyorum. Herkesin hakkında neler düşündüğünü de biliyorum. Okuyorum, hiç tanımayan insanlar bana ulaştılar; babamın ne kadar iyi bir insan olduğundan bahsediyorlar. Şükürler olsun böyle bir insanın evladıyım. Damarımda, hücremde her şeyimde bırakıp gittiğine inanmıyorum, benim içimde yaşayacak ve gidilecek güzel bir yer varsa bunu en çok hak eden babam. O yüzden sadece dualarınızı istiyorum. Huzurla istirahat etsin" dedi.

Manken Özge Ulusoy'un babası için Ankara'da cenaze töreni düzenlendi
Manken Özge Ulusoy'un babası için Ankara'da cenaze töreni düzenlendi
Manken Özge Ulusoy'un babası için Ankara'da cenaze töreni düzenlendi
Manken Özge Ulusoy'un babası için Ankara'da cenaze töreni düzenlendi
Manken Özge Ulusoy'un babası için Ankara'da cenaze töreni düzenlendi
Manken Özge Ulusoy'un babası için Ankara'da cenaze töreni düzenlendi
Kaynak: İHA
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Son Dakika Magazin Ünlü manken Özge Ulusoy'un babasının cenaze töreni Ankara'da düzenlendi - Son Dakika

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