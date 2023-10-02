MasterChef All Star'da yarışmaya veda eden isim Uğur Kardaş oldu - Son Dakika

MasterChef All Star'da yarışmaya veda eden isim Uğur Kardaş oldu

Son Güncelleme: 02.10.2023 09:13

MasterChef All Star'ın dün akşam yayınlanan bölümünde Tanya, Eren, Uğur, Barış, Kıvanç, Esra ve Batuhan arasında eleme heyecanı yaşandı. Gecenin sonunda yarışmaya veda eden isim 2018 şampiyonu Uğur Kardaş oldu. Kardaş'ın "Ben sonuna kadar tabağımdan memnunum" sözleri dikkat çekti.

Danilo Zanna, Somer Sivrioğlu ve Mehmet Yalçınkaya'nın jüri üyeliğini yaptığı MasterChef All Star'ın dün akşam yayınlanan bölümünde Tanya, Eren, Uğur, Barış, Kıvanç, Esra ve Batuhan arasında eleme yarışı yaşandı. Gecenin sonunda ise yarışmaya veda eden isim Uğur oldu.

PORÇİNİ MANTARI VE KEÇİ TEREYAĞI KULLANDILAR

Yarışmacılar eleme oyununun ilk etabında yarışmacılar Porçini mantarı ve keçi tereyağı kullanarak en yaratıcı ve lezzetli yemekleri yapmaya çalıştı. Tadımların sonunda en lezzetli yemeği yaparak yarışmaya devam eden isimler Esra, Barış ve Eren oldu.

MasterChef All Star'da yarışmaya veda eden isim Uğur Kardaş oldu

UĞUR YARIŞMAYA VEDA ETTİ

İkinci tura kalan Tanya, Uğur, Kıvanç ve Batuhan ise Somer Sivrioğlu'nun tarifiyle Perdeli Pilav yapmaya çalıştı. Gecenin sonunda yemeğini istediği gibi pişiremeyen 2018 MasterChef şampiyonu Uğur Kardaş yarışmaya veda etti.

MasterChef All Star'da yarışmaya veda eden isim Uğur Kardaş oldu

İMALI PAYLAŞIM

Elendikten sonra Instagram hesabından imalı bir paylaşım yapan Uğur Kardaş, "Ben sonuna kadar tabağımdan memnunum nasibim buymuş ne diyeyim teşekkürler" notunu yazdı. Kardaş'ın paylaşımına "Erken elenmeyi hak etmedin" ve "Yolun açık olsun" yorumları yapıldı.

MasterChef All Star'da yarışmaya veda eden isim Uğur Kardaş oldu

Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu, MasterChef Uğur, Danilo Zanna, MasterChef, Tv8, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin MasterChef All Star'da yarışmaya veda eden isim Uğur Kardaş oldu - Son Dakika


Son Dakika
10:58 Asgari ücret
10:58 Arda Güler'in daha bir kere formasını giyemediği Real Madrid'e maliyeti ortaya çıktı
10:51 Uyuşturucudan gözaltına alınan kardeşi serbest kalan Dilan Polat, içini döktü: Allah hesabını soracak
10:34 Aşı propagandası yürütenlere Bakan Koca'dan rest: Boyun eğmedik, eğmeyeceğiz
10:36 İspanya'da bir gece kulübünde çıkan yangında 13 kişi hayatını kaybetti
10:29 Oto gaza zam geliyor! Fiyat 18 lirayı aşacak
10:18 Aston Villa'nın kadın takımı ''Tüm hatlarımız belli'' dedikleri formayla maça çıktı
10:18 İstanbul'da bir grup genç, küçük çocuğa alkol içirip eğlendi
10:05 Kim Milyoner Olmak İster'de 1 milyonluk soruyu açtıran kişi, yarışmadan çekildi
10:08 İstanbul'un göbeğinde dehşet! Çivili sopalarla saldırıp kafalarında şişe kırdılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.10.2023 11:07:42. #1.11#
SON DAKİKA: MasterChef All Star'da yarışmaya veda eden isim Uğur Kardaş oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement