MasterChef'te Mehmet Yalçınkaya, lekeli bardakta tatlı sunan Azize'ye ateş püskürdü

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef All Star'ın ana kadro seçmeleri devam ediyor. Yarışmanın dün akşam yayınlanan bölümünde Azize'nin kendilerine lekeli bardakta tatlı sunduğunu gören jüri üyesi Mehmet Yalçınkaya ateş püskürdü. Yalçınkaya'nın Bu lekeli bardağı nasıl getirebildin buraya? Ben müşteri olsam bu tabağı çevirir ve geri veririm" diyerek tatlıyı tabağa döktüğünü gören yarışmacı duygusal anlar yaşadı.

BALZAMİK SİRKE VE KREM PEYNİRLE TATLI YAPTILAR

Murat Bozok'un konuk jüri üyesi olduğu MasterChef'te jüri karşısına çıkan yarışmacılar Araz, Ateş, Sergen, Azize, Burcu, Mert, Dilara, Hamza, Rabia Nur, Milhan, Tunahan, Emre, Görkem, İbrahim, Fatma, Tahsin ve Pelin oldu. Tahsin, Dilara, Araz, Fatma, Azize, Milhan, Burcu, Sergen ikinci tura geçmeye hak kazandı. 2. etaba geçen yarışmacılar verilen ana ürünle en yaratıcı yemeği hazırlamak için kıyasıya mücadele etti. Krem peynir ve balzamik sirke ile yaratıcı bir tatlı yapmak isteyen Azize ise tatlıyı lekeli bardakta sununca tepki çekti.

MEHMET YALÇINKAYA TATLIYI DÖKTÜ

Azize'nin bardağını görünce sinirlerine hakim olamayan Mehmet Yalçınkaya, "Bu bardak niye böyle? Bu lekeli bardağı nasıl getirebildin buraya? Bizim en çok dikkat ettiğimiz şey bu All Star'da. Sen bu bardağı müşterinin önüne bu şekilde götürsen ne olur? Ben müşteri olsam bu tabağı çevirir ve geri veririm. Bana getirdiğin bardak pis" diyerek bardaktaki tatlıyı tabağa döktü.

Yalçınkaya'nın sözleri karşısında ne diyeceğini bilemeyen Azize ise gözyaşlarına hakim olamadı.