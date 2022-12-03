MasterChef Türkiye yarışmacısı Metin Yavuz'un nişanlısı, pozlarıyla dikkat çekti - Son Dakika
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MasterChef Türkiye yarışmacısı Metin Yavuz'un nişanlısı, pozlarıyla dikkat çekti

03.12.2022 15:25

MasterChef Türkiye'nin başarılı yarışmacılarından Metin Yavuz, özel hayatıyla gündem oldu. Yarışmacının sık sık sevgisini dile getirdiği için merak konusu olan nişanlısı, güzelliği ile dikkatleri üzerinde topladı.

Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya'nın jüri üyeliğini yaptığı MasterChef Türkiye'nin iddialı yarışmacılarından Metin Yavuz, özel hayatıyla sık sık adından söz ettiriyor. Nişanlı olduğunu yarışmadan sonra da evleneceğini söyleyen Yavuz'un nişanlısı Ecem Eseler merak konusu oldu.

SEVGİLİSİNİN POZLARI DİKKAT ÇEKTİ

24 yaşında olan Metin Yavuz, 18 Mart 2022 tarihinde Ecem Eseler ile nişanlandı. Geçtiğimiz günlerde bir çekim için Kapadokya'ya giden ve bindiği balonda "Ecem, evlen benimle. Seni seviyorum" diye bağıran Yavuz'un nişanlısı, pozlarıyla dikkat çekti. Güzelliğiyle göz kamaştıran Ecem Eseler'in paylaşımları da takipçilerinden tam not alıyor.

İşte Ecem Eseler'in bazı pozları...

MasterChef Türkiye yarışmacısı Metin Yavuz'un nişanlısı, pozlarıyla adından söz ettirdi
MasterChef Türkiye yarışmacısı Metin Yavuz'un nişanlısı, pozlarıyla adından söz ettirdi
MasterChef Türkiye yarışmacısı Metin Yavuz'un nişanlısı, pozlarıyla adından söz ettirdi
MasterChef Türkiye yarışmacısı Metin Yavuz'un nişanlısı, pozlarıyla adından söz ettirdi
MasterChef Türkiye yarışmacısı Metin Yavuz'un nişanlısı, pozlarıyla adından söz ettirdi
MasterChef Türkiye yarışmacısı Metin Yavuz'un nişanlısı, pozlarıyla adından söz ettirdi
MasterChef Türkiye yarışmacısı Metin Yavuz'un nişanlısı, pozlarıyla adından söz ettirdi
MasterChef Türkiye yarışmacısı Metin Yavuz'un nişanlısı, pozlarıyla adından söz ettirdi
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Metin Yavuz, MasterChef, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin MasterChef Türkiye yarışmacısı Metin Yavuz'un nişanlısı, pozlarıyla dikkat çekti - Son Dakika


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