Üye Girişi
Matematik öğretmenin dövdüğü 10 yaşındaki öğrenciye Şahan Gökbakar'dan burs - Son Dakika

Matematik öğretmenin dövdüğü 10 yaşındaki öğrenciye Şahan Gökbakar'dan burs

30.12.2021 22:56

Aksaray'da matematik öğretmeni tarafından dövülen 10 yaşındaki öğrenciye Şahan Gökbakar'dan anlamlı hareket. Ünlü oyuncu sosyal medyadan "Değerli dostlar biliyorsunuz, 'ailesi bize ulaşırsa, eğitimine burs vermek isteriz'. demiştim. Güzel haber vereyim, biraz önce kardeşimizin annesiyle bizzat konuştum. Eğitim adına gönüllerinden geçeni gerçekleştireceğimi ve yanlarında olduğumuzu hepiniz adına ilettim. Mutluyum." dedi.

Ortaköy ilçesindeki Şehit Salih Aksu Ortaokulu'nda 14 Aralık günü matematik öğretmeni Ali Rıza Y., bir öğrencisi 'Hocam, T.K. size küfretti' deyince sınıftaki T.K.'yı koridora çıkarıp tokat atıp, boğazını sıktı. Güvenlik kameralarına da yansıyan şiddet anı gürültü nedeniyle koridora çıkan bir öğretmen tarafından sonlandırılırken görüntüler, yurt genelinde büyük yankı uyandırdı. Milli Eğitim Bakanlığı yapılan idari soruşturma sonucu dün Ali Rıza Y.'nin öğretmenlik mesleğine son verdi.

ÖĞRETMENİN DAYAK ATTIĞI ÖĞRENCİYE ŞAHAN GÖKBAKAR SAHİP ÇIKTI

ŞAHAN GÖKBAKAR SAHİP ÇIKTI

Uğradığı şiddetin ardından gittiği hastanede 10 gün iş göremez raporu alan ve raporun ardından yeniden okuluna başlayan T.K.'ya oyuncu Şahan Gökbakar sahip çıktı. Şiddet olayının basına yansımasının hemen ardından sosyal medya hesabından tepkisini ifade eden Şahan Gökbakar, öğrenciye de eğitim bursu vermek istediği mesajını yayınladı.

Gökbahar, bugün de yine sosyal medya hesabından "Değerli dostlar biliyorsunuz, 'ailesi bize ulaşırsa, eğitimine burs vermek isteriz'. demiştim. Güzel haber vereyim, biraz önce kardeşimizin annesiyle bizzat konuştum. Eğitim adına gönüllerinden geçeni gerçekleştireceğimi ve yanlarında olduğumuzu hepiniz adına ilettim. Mutluyum." mesajını paylaştı.

ÖĞRETMENİN DAYAK ATTIĞI ÖĞRENCİYE ŞAHAN GÖKBAKAR SAHİP ÇIKTI

"PSİKOLOJİK OLARAK ETKİLENDİ"

T.K.'nın babası Duran K. da, Şahan Gökbakar'ın oğluna sahip çıktığını belirtti. Oğlunun psikolojik olarak etkilendiği için kendi okuluna gitmekte güçlük çektiğini ifade eden Duran K., "Şahan Bey, aradı eşimle telefonla görüştü. Oğluma sahip çıkmak istediğini söyledi. Oğlumun şu an nasıl bir psikoloji içinde olduğunu hissedebildiğini, o nedenle özel bir kolejde eğitimine devam ederse, kendi burs verebileceğini belirtti. Bizde oğlumun kaydığını, bugün ilçemizdeki bir koleje nakil ettirdik. Oğlumda bu duruma çok sevindi. Psikolojik olarak etkilendiği için kendi okuluna gitmekte güçlük çekiyordu. Allah, Şahan Beyden razı olsun." diye konuştu.

Matematik öğretmenin dövdüğü 10 yaşındaki öğrenciye Şahan Gökbakar'dan burs
Matematik öğretmenin dövdüğü 10 yaşındaki öğrenciye Şahan Gökbakar'dan burs
Matematik öğretmenin dövdüğü 10 yaşındaki öğrenciye Şahan Gökbakar'dan burs
Matematik öğretmenin dövdüğü 10 yaşındaki öğrenciye Şahan Gökbakar'dan burs
YORUMLAR
500

Şahan Gökbakar, matematik, 14 Aralık, Şehit, Magazin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Magazin Matematik öğretmenin dövdüğü 10 yaşındaki öğrenciye Şahan Gökbakar'dan burs - Son Dakika Magazin


Son Dakika: Beşiktaş, Altay'ı 1-0 mağlup ederek Türkiye Kupası'nda son 16'ya kaldı Son Dakika: Beşiktaş, Altay'ı 1-0 mağlup ederek Türkiye Kupası'nda son 16'ya kaldı         
22:57
Kılıçdaroğlu'ndan, "İmamoğlu suçluysa görevden alınmalı" diyen Bahçeli'ye cevap: Akıllarını peynir ekmekle yemişler Kılıçdaroğlu'ndan, "İmamoğlu suçluysa görevden alınmalı" diyen Bahçeli'ye cevap: Akıllarını peynir ekmekle yemişler         
21:35
Son Dakika: Türkiye ve Ermenistan arasındaki normalleşme hamlesinde tarih kesinlik kazandı Son Dakika: Türkiye ve Ermenistan arasındaki normalleşme hamlesinde tarih kesinlik kazandı         
20:45
Oyuncu Metin Yıldız ve Ceylan Yılmaz evlendi Oyuncu Metin Yıldız ve Ceylan Yılmaz evlendi         
19:12
13 yaşındaki çocuk, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybetti 13 yaşındaki çocuk, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybetti         
17:59
Son Dakika: THY, "Omicron varyantı nedeniyle 7 Avrupa ülkesi Türk yolcuları kabul etmeyecek" haberlerini yalanladı Son Dakika: THY, "Omicron varyantı nedeniyle 7 Avrupa ülkesi Türk yolcuları kabul etmeyecek" haberlerini yalanladı         
16:52
Sinirli koca, karısına ait lüks aracı parçaladı! O anlar anbean kamerada Sinirli koca, karısına ait lüks aracı parçaladı! O anlar anbean kamerada         
15:44
14 yıl önce toplanan izmarit düğümü çözdü! Tutuklu sanığa ağırlaştırılmış müebbet cezası 14 yıl önce toplanan izmarit düğümü çözdü! Tutuklu sanığa ağırlaştırılmış müebbet cezası         
15:00
Son Dakika! Siyasette kapalı kapılar dönemi! TÜİK'ten sonra Milli Eğitim Bakanlığı da Kılıçdaroğlu'na kapılarını açmayacak Son Dakika! Siyasette kapalı kapılar dönemi! TÜİK'ten sonra Milli Eğitim Bakanlığı da Kılıçdaroğlu'na kapılarını açmayacak         
13:07
Son Dakika! MEB'den Kılıçdaroğlu'nun sözlerine yanıt: Atıfta bulunulduğu gibi bir karar yok Son Dakika! MEB'den Kılıçdaroğlu'nun sözlerine yanıt: Atıfta bulunulduğu gibi bir karar yok         
11:38
Dilara Aksüyek ile Hakan Sabancı'nın aşk dedikodusu Aygün Aydın'ı fena kızdırdı Dilara Aksüyek ile Hakan Sabancı'nın aşk dedikodusu Aygün Aydın'ı fena kızdırdı         
10:56
Kaza yapan sürücü direksiyon başında uyuya kaldı Kaza yapan sürücü direksiyon başında uyuya kaldı         
10:23
Şişli'de otel odasında vahşet! Bir erkekle buluşan turist kadın, yüzü bantlanarak öldürüldü Şişli'de otel odasında vahşet! Bir erkekle buluşan turist kadın, yüzü bantlanarak öldürüldü         
10:19
Son Dakika! Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer açıkladı: Yüz yüze eğitime ara vermek, gündemimizde değil Son Dakika! Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer açıkladı: Yüz yüze eğitime ara vermek, gündemimizde değil         
09:25
Resmi Gazete'de yayımlandı! Çok sayıda kamu kurumuna 564 personel alınacak Resmi Gazete'de yayımlandı! Çok sayıda kamu kurumuna 564 personel alınacak         
08:48
Kılıçdaroğlu "Geliyorum" dedi, MEB sözlü mülakatla ilgili sessizliğini bozdu Kılıçdaroğlu "Geliyorum" dedi, MEB sözlü mülakatla ilgili sessizliğini bozdu         
07:56

Son Dakika Haberleri
22:57 Son Dakika: Beşiktaş, Altay'ı 1-0 mağlup ederek Türkiye Kupası'nda son 16'ya kaldı
22:40 Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı'ndan çarpıcı sözler: Kura daha erken müdahale edilebilirdi
22:37 Batshuayi, son maçındaki performansıyla taraftarı çılfırttı
22:14 Bülent Arınç'ın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili sözleri çok konuşulacak
21:54 Komşusunun daire kapısına 5 ay boyunca çöp atıp idrarını yaptı
21:33 Tecavüze uğrayıp katledilen turist kadının cinayet öncesi görüntüsü ortaya çıktı
21:04 Prof. Dr. Bülent Bayraktar Galatasaray'dan sessiz sedasız ayrıldı
20:59 Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kesişme: İyi ki varsın Eren" filminin galasına katıldı
20:45 F.Bahçe üyesi, A Spor rejisinin konuşmalarını paylaştı
20:45 Son Dakika: Türkiye ve Ermenistan arasındaki normalleşme hamlesinde tarih kesinlik kazandı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.12.2021 23:06:23. #1.11#
SON DAKİKA: Matematik öğretmenin dövdüğü 10 yaşındaki öğrenciye Şahan Gökbakar'dan burs - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement