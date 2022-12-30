Kariyerinin 30.yılını sosyal medyadan kutlayan Megastar Tarkan'dan duygusal paylaşım - Son Dakika
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Kariyerinin 30.yılını sosyal medyadan kutlayan Megastar Tarkan'dan duygusal paylaşım

30.12.2022 10:16

Megastar Tarkan, sosyal medya hesabından kariyerinin 30. yılına özel bir paylaşım yaptı. Yıllar önce çektirdiği bir fotoğrafı takipçileriyle paylaşan Tarkan, "Temennim daha uzun yıllar müzik aşkıyla, güzel şarkılarla, projelerle, yeni heyecanlarla, sürprizlerle bu yolculuğa devam etmek. Ve hissediyorum daha acayip şeyler olacak" ifadelerini kullandı.

Şarkıları dillerden düşmeyen ve Megastar olarak tanınan 50 yaşındaki Tarkan, sosyal medya hesabından kariyerinin 30. yılına özel bir paylaşım yaptı.

"YIRTIK PANTOLON VE DERİ MONTUMLA MERHABA DEMİŞTİM SİZLERE"

6 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından gençlik yıllarına ait bir fotoğrafı paylaşan Tarkan, altına da şu notu düştü: "Birkaç gün önce müzikal kariyerimin 30 yılı dolmuş, haberim yok. Sizlerin o güzel paylaşımlarınızla fark ettim. Yırtık kotumla, deri montumla, 'Kıl' bir şarkıyla merhaba demiştim sizlere… Bir ara da sarı ekoseli kıyafetimle. Ne ara geçti bu yıllar bilmiyorum ama acısıyla, tatlısıyla çok güzel geçtiler."

"ACAYİP ŞEYLER OLACAK"

"Temennim daha uzun yıllar müzik aşkıyla, güzel şarkılarla, projelerle, yeni heyecanlarla, sürprizlerle bu yolculuğa devam etmek. Tabii ki sağlık oldukça inşallah. Ama aramızdaki bu güçlü, köklü bağ ve yüreğimde hissettirdiğiniz sevginiz hep oldukça kim tutabilir ki beni/bizi… Ve hissediyorum daha acayip şeyler olacak. Geçen 30 yıldaki sevginiz, koşulsuz desteğiniz ve bağlılığınız için çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Sizi seviyorum..."

Kariyerinin 30.yılını kutlayan Megastar Tarkan'dan duygusal paylaştım
Kariyerinin 30.yılını kutlayan Megastar Tarkan'dan duygusal paylaştım
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Tarkan, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Kariyerinin 30.yılını sosyal medyadan kutlayan Megastar Tarkan'dan duygusal paylaşım - Son Dakika


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