Mehmet Ali Erbil, Cüneyt Arkın'ın hayatını kaybettiği hastaneye gidince gözyaşlarına engel olamadı

Yeşilçam'ın usta sanatçısı Cüneyt Arkın, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 85 yaşında hayatını kaybetti. Arkın'ın ölüm haberinin ardından ünlü isimler de yakınlarına başsağlığı dilemek için hastaneye gelmeyi sürdürüyor. Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil de hastaneye gelenler arasında yer aldı.

GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI

Arkın'ın yakınlarını ziyaret eden Mehmet Ali Erbil bir süre sonra hastaneden ayrıldı. Erbil'in yanındakilerin desteğiyle yürüdüğü gözlendi. Yakın arkadaşının acı haberiyle yıkılan Mehmet Ali Erbil, hastaneden çıkarken hüngür hüngür ağladı. Basın mensuplarına bir açıklama yapmayan Erbil, aracına binerek uzaklaştı.

"ÇOK KIYMETLİ BİR KİŞİYİ KAYBETTİK"

Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün de hastaneye geldi. Ardından basın mensuplarına yapan Akgün, "Millet olarak çok üzgünüz. Başımız sağ olsun. Türk sinemasının devi, imparator Cüneyt Arkın'ı kaybettik. 1985 yılından bu yana ailemizin büyüğü benim ağabeyim her zaman her yerde çok güzel günlerimiz geçti. Birlikteliğimiz çok samimiydi. Tüm aileye sevenlerine başsağlığı diliyorum. Onu tüm Türkiye yurtdışı seviyordu. Çok kıymetli bir kişiyi kaybettik. Muhteşem bir insandı. Yeri doldurulamaz. Umarım genç nesillerden çok Cüneyt Arkın'lar çıksın" dedi.