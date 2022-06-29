Mehmet Ali Erbil, Cüneyt Arkın'ın hayatını kaybettiği hastaneye gidince gözyaşlarına engel olamadı - Son Dakika
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Mehmet Ali Erbil, Cüneyt Arkın'ın hayatını kaybettiği hastaneye gidince gözyaşlarına engel olamadı

29.06.2022 10:06

Efsane isim Cüneyt Arkın'ın yaşamını yitirdiği hastaneye ünlülerin ziyareti devam ediyor. Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil ve Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün de hastaneye gelerek Cüneyt Arkın'ın yakınlarına başsağlığı diledi. Uzun süredir sağlık sorunları yaşayan Erbil, hastaneden çıkarken gözyaşlarına engel olamadı.

Yeşilçam'ın usta sanatçısı Cüneyt Arkın, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 85 yaşında hayatını kaybetti. Arkın'ın ölüm haberinin ardından ünlü isimler de yakınlarına başsağlığı dilemek için hastaneye gelmeyi sürdürüyor. Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil de hastaneye gelenler arasında yer aldı.

GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI

Arkın'ın yakınlarını ziyaret eden Mehmet Ali Erbil bir süre sonra hastaneden ayrıldı. Erbil'in yanındakilerin desteğiyle yürüdüğü gözlendi. Yakın arkadaşının acı haberiyle yıkılan Mehmet Ali Erbil, hastaneden çıkarken hüngür hüngür ağladı. Basın mensuplarına bir açıklama yapmayan Erbil, aracına binerek uzaklaştı.

Cüneyt Arkın'ın hayatını kaybettiği hastaneye giden Mehmet Ali Erbil, gözyaşlarına boğuldu

"ÇOK KIYMETLİ BİR KİŞİYİ KAYBETTİK"

Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün de hastaneye geldi. Ardından basın mensuplarına yapan Akgün, "Millet olarak çok üzgünüz. Başımız sağ olsun. Türk sinemasının devi, imparator Cüneyt Arkın'ı kaybettik. 1985 yılından bu yana ailemizin büyüğü benim ağabeyim her zaman her yerde çok güzel günlerimiz geçti. Birlikteliğimiz çok samimiydi. Tüm aileye sevenlerine başsağlığı diliyorum. Onu tüm Türkiye yurtdışı seviyordu. Çok kıymetli bir kişiyi kaybettik. Muhteşem bir insandı. Yeri doldurulamaz. Umarım genç nesillerden çok Cüneyt Arkın'lar çıksın" dedi.

Cüneyt Arkın'ın hayatını kaybettiği hastaneye giden Mehmet Ali Erbil, gözyaşlarına boğuldu
YORUMLAR
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Müjdat Gezen, Cüneyt Arkın'ın yaşamını yitirdiği anları anlattı: Yataktan düşünce kalbi durmuş Müjdat Gezen, Cüneyt Arkın'ın yaşamını yitirdiği anları anlattı: Yataktan düşünce kalbi durmuş Yeşilçam'ın usta oyuncusu Cüneyt Arkın 85 yaşında hayatını kaybetti Yeşilçam'ın usta oyuncusu Cüneyt Arkın 85 yaşında hayatını kaybetti
Kaynak: İHA

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Son Dakika Magazin Mehmet Ali Erbil, Cüneyt Arkın'ın hayatını kaybettiği hastaneye gidince gözyaşlarına engel olamadı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mehmet Ali Erbil, Cüneyt Arkın'ın hayatını kaybettiği hastaneye gidince gözyaşlarına engel olamadı - Son Dakika
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