Boşanma sonrası Arzum Onan'la ilgili itiraflarda bulunan Mehmet Aslantuğ, paylaşımı sildi - Son Dakika
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Boşanma sonrası Arzum Onan'la ilgili itiraflarda bulunan Mehmet Aslantuğ, paylaşımı sildi

01.06.2023 09:42

Pazartesi gün 27 yıllık eşi Arzum Onan ile tek celsede boşanan Mehmet Aslantuğ, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Bu güzel kadını bir mayıs sabahı tanıdım. Duygusal göçünü başlatalı kabaca bir yıl oldu. Son altı aydır ev olarak da ayrıyız. Zaman dönüp dolaştı, ayrılığın mahkeme kararı da yine bir mayıs sabahına denk düştü" dedi. Aslantuğ, eski eşiyle ilgili itiraflarda bulunduğu paylaşımını kısa sürede sildi.

27 yıl önce nikah masasına oturan ve 1 erkek çocukları bulunan Arzum Onan ile Mehmet Aslantuğ çifti, pazartesi günü el ele geldikleri Beykoz Adliyesi'nde tek celsede boşandı. Boşanma sonrası Instagram hesabından Arzum Onan ile fotoğrafını yayınlayarak duygularını anlatan Aslantuğ, paylaşımını dakikalar sonra yayından kaldırdı.

"6 AYDIR EV OLARAK AYRIYIZ"

Instagram hesabından eski eşi ve oğluyla yıllar önce çektirdikleri bir pozu paylaşan Mehmet Aslantuğ, evliliklerinde 1 yıldır sorun olduğunu ve 6 ay önce evleri ayırdıklarını itiraf etti. Oyuncu, kısa sürede sildiği paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Bu mesaj gönül verenlere/gönül koyanlara borcumdur, kiralık gönülleri hiç ilgilendirmez. Eylül çocuğuyum ben; ama, mayısın cilveleriyle karşılaştım daha çok! Mesela... Bu güzel kadını bir mayıs sabahı tanıdım. (4 Mayıs 1994) Duygusal göçünü başlatalı kabaca bir yıl oldu. Ve o göçte de 'mayısın' parmağı var mı gerçekten bilmiyorum. Son altı aydır ev olarak da ayrıyız. Zaman dönüp dolaştı, ayrılığın mahkeme kararı da yine bir mayıs sabahına denk düştü."

Boşanma sonrası Arzum Onan'la ilgili itiraflarda bulunan Mehmet Aslantuğ, paylaşımı sildi

"DİLERİM KİMSE YAŞAMAK ZORUNDA KALMAZ"

"Neyse... Ayın günahını daha fazla almak istemem; zira 19 Mayıs'ın silinmez mirası mühürlüdür gönlümde. Bu vesileyle aktarmak istediğim, yine kaptandan ziyade 'bir abi' tavsiyesi olarak şudur: Aşk, arkanızı kollarken el ele tutuşmak kolaydır. Aşka tutulmadan atıp tutmak da... Onu kaybettiğiniz zaman da el vermeyi deneyin. O ezici duyguda bile 'el ele' olmayı yani. Omuz atmak yerine, omuz vermeyi... Yer çekiminin kalktığını hissedeceksiniz! Dilerim kimse yaşamak zorunda kalmaz."

Mehmet Aslantuğ'un paylaşımı neden sildiği ise henüz bilinmiyor.

Boşanma sonrası Arzum Onan'la ilgili itiraflarda bulunan Mehmet Aslantuğ, paylaşımı sildi
Boşanma sonrası Arzum Onan'la ilgili itiraflarda bulunan Mehmet Aslantuğ, paylaşımı sildi
Boşanma sonrası Arzum Onan'la ilgili itiraflarda bulunan Mehmet Aslantuğ, paylaşımı sildi
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Mehmet Aslantuğ, Arzum Onan, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Boşanma sonrası Arzum Onan'la ilgili itiraflarda bulunan Mehmet Aslantuğ, paylaşımı sildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Boşanma sonrası Arzum Onan'la ilgili itiraflarda bulunan Mehmet Aslantuğ, paylaşımı sildi - Son Dakika
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