Mehmet Dinçerler'den, Hadise'ye yalanlama: Şaşkınlıkla karşılıyorum

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Ayrılık haberleriyle gündemden düşmeyen Hadise- Mehmet Dinçerler çifti resmen boşanıyor. Sosyal medya hesabından Mehmet Dinçerler ile boşanacaklarını duyuran Hadise, "Anlaşarak sonlandıramadığımız için boşanma davası açtığımı sizlerle paylaşmak isterim. Mehmet'e hayatında mutluluklar diliyorum. Bu süreçte yanımda olan herkese teşekkür ederim" ifadelerine yer verdi.

Konu hakkında sessizliğini bozan Dinçerler, sosyal medya hesabından bir metin yayınlayarak iddialara cevap verdi.

İşte Mehmet Dinçerler'in açıklaması:

"SUSMANIN SAYGISIZLIK OLACAĞINI DÜŞÜNDÜM"

"Çok özel ve hassas olan bu konuda sessiz kalmak en doğrusu olur diye düşünmüştüm. Gelinen durumda ise, yapılan yakıştırmaları görünce susmanın şahsıma, aileme ve özellikle çok emek verdiğim son bir seneme haksızlık olacağını düşünüyorum.

"İDDİALARI ŞAŞKINLIKLA KARŞILIYORUM"

Karşılıklı olarak çok değer vererek başladığımız ilişkimiz son bulmuş olsa da, ilişkimiz süresince Hadisenin sanat hayatını belki de en çok destekleyen kişi oldum. konserlerini ailem dahil en önde gururla izlediğime ve başarılarıyla da kendisiyle onur duyduğuma herkes şahit olmuşken, bugün öne sürülen iddiaları şaşkınlıkla karşılıyorum.

"HİÇ BİR İSTEĞİM OLMADI"

Evliliğimizi sonlandırmak ortak görüşümüz doğrultusunda olup tek isteğim süreci herkes için en hayırlı olacak şekilde saygı çerçevesinde bitirmektir. Başka hiç bir talep ve isteğim olmamıştır. Kendi dünyama dönmek adına herkesten bana ve aileme saygı rica ediyorum. Sevgiler..."