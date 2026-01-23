Melis Sezen, Bali\'de yağmur altındaki dansıyla sosyal medyayı salladı

Son olarak 'Deha' dizisinde canlandırdığı 'İmre' karakteriyle büyük beğeni toplayan ünlü oyuncu Melis Sezen, yorgunluğunu Bali'de atıyor. Her hareketiyle gündem olmayı başaran ünlü isim, bu kez egzotik tatilinden paylaştığı dans videosuyla sosyal medyanın zirvesine yerleşti.

YER VE MEKAN FARK FARK ETMİYOR: MELİS HER YERDE DANS EDİYOR

Dans tutkusuyla tanınan ve bu enerjisini her fırsatta takipçilerine yansıtan Melis Sezen, kural bozmadı. Tatil için gittiği Bali'de yağan yağmura aldırış etmeyen güzel oyuncu, kendini havuza bıraktı. Yağmur damlaları altında ritme ayak uyduran Sezen, o estetik anları kayda alarak takipçilerinin beğenisine sundu.

"HAYATI BÖYLE YAŞASAK YETER"

Sezen'in kısa sürede binlerce izlenme ve yorum alan dans videosu, sosyal medyada adeta viral oldu. Takipçilerinden ünlü oyuncuya övgü dolu mesajlar yağarken, yapılan bazı yorumlar dikkat çekti:

"Sen hep dans et, sana çok yakışıyor!"

"Enerjisi o kadar güzel ki, izlerken mutlu olmamak elde değil."

"Hayatı şu kadın kadar özgür ve neşeli yaşasak yeter."