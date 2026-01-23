Melis Sezen, Bali'de yağmur altındaki dansıyla sosyal medyayı salladı - Son Dakika
Melis Sezen, Bali'de yağmur altındaki dansıyla sosyal medyayı salladı

23.01.2026 20:48  Güncelleme: 20:58
Güzel oyuncu Melis Sezen, tatil rotasını çevirdiği Bali'den hayranlarına enerji dolu bir sürpriz yaptı. Dansa olan tutkusuyla bilinen Sezen, egzotik adada aniden bastıran yağmura aldırış etmeden kendini havuza bıraktı. Yağmur damlalarıyla uyum içinde dans ettiği anları sosyal medya hesabından paylaşan ünlü oyuncu, kısa sürede binlerce beğeni alarak dijital dünyada adeta bir 'Bali rüzgarı' estirdi.

Son olarak 'Deha' dizisinde canlandırdığı 'İmre' karakteriyle büyük beğeni toplayan ünlü oyuncu Melis Sezen, yorgunluğunu Bali'de atıyor. Her hareketiyle gündem olmayı başaran ünlü isim, bu kez egzotik tatilinden paylaştığı dans videosuyla sosyal medyanın zirvesine yerleşti.

YER VE MEKAN FARK FARK ETMİYOR: MELİS HER YERDE DANS EDİYOR

Dans tutkusuyla tanınan ve bu enerjisini her fırsatta takipçilerine yansıtan Melis Sezen, kural bozmadı. Tatil için gittiği Bali'de yağan yağmura aldırış etmeyen güzel oyuncu, kendini havuza bıraktı. Yağmur damlaları altında ritme ayak uyduran Sezen, o estetik anları kayda alarak takipçilerinin beğenisine sundu.

"HAYATI BÖYLE YAŞASAK YETER"

Sezen'in kısa sürede binlerce izlenme ve yorum alan dans videosu, sosyal medyada adeta viral oldu. Takipçilerinden ünlü oyuncuya övgü dolu mesajlar yağarken, yapılan bazı yorumlar dikkat çekti:

"Sen hep dans et, sana çok yakışıyor!"

"Enerjisi o kadar güzel ki, izlerken mutlu olmamak elde değil."

"Hayatı şu kadın kadar özgür ve neşeli yaşasak yeter."

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • Murat Ayar Murat Ayar:
    bize ne emek 20 tl 17 1 Yanıtla
    Faruk Güney Faruk Güney:
    25 tl 2 2
  • Adem Şimşek Adem Şimşek:
    Yaşayın Yaşayın... Biraz daha yaşayın bu viranede nede olsa Olacak olandan kacamayacak sınız... 10 1 Yanıtla
  • Bayram Izgoren Bayram Izgoren:
    heyecana gelmiiş 6 1 Yanıtla
  • Serkan Polat Serkan Polat:
    o videoyu ceken sonra nasil ziplatmistir bunu 1 0 Yanıtla
  • Yelloz Kız Yelloz Kız:
    very good 1 0 Yanıtla
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
