Melis Sezen'den kendisini taklit eden Tansu Dayan'a yanıt: Kelebek etkisi

Müge Anlı'nın taklitlerini yaparak sosyal medyada geniş bir hayran kitlesine ulaşan fenomen Tansu Dayan, Altın Kelebek Ödül Töreni sonrası da sessiz kalamadı. Fenomen bu sefer de Melis Sezen'in kıyafetini ve konuşmasını tiye aldı.

MELİS SEZEN GECEYE DAMGA VURDU

Sadakatsiz dizisinin başrol oyuncusu Melis Sezen, dün akşam düzenlenen ödül töreninde cesur göğüs dekolteli bir elbise tercih etti. Altın Kelebek Özel Jürisi tarafından, başarıları, yetenekleri ve duruşlarıyla gelecek vadeden oyuncular arasından seçilen 'Pantene Yıldızı Parlayanlar' kategorisini kazanan Melis Sezen, konuşmasında "Bunu tutuyorum çünkü elimde şu an. Çok heyecanlıyım, kusura bakmayın lütfen. Artık inmem lazım" dedi. Sezen'in bu sözleri sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

MELİS'TEN TANSU'NUN VİDEOSUNA CEVAP

Instagram'da 2 milyondan fazla takipçisi bulunan Tansu Dayan da Melis Sezen'i tiye aldı. Melis Sezen'in kıyafetine benzettiği beyaz bir elbise giyen Dayan, eline aldığı peluş kelebekle oyuncunun sözlerini taklit etti. Videoyu görünce sessiz kalamayan Melis Sezen de "Kelebek etkisi" diyerek kahkaha emojileri koydu.