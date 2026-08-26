Melisa Döngel Karadeniz’den kopamıyor! Bu kez çay topladı - Son Dakika
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Melisa Döngel Karadeniz’den kopamıyor! Bu kez çay topladı

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Ünlü oyuncu Melisa Döngel, Rize tatilinden renkli anları sosyal medya hesabından paylaştı. Döngel’in çay bahçesindeki görüntüleri dikkat çekti.

Yoğun çalışma temposuna kısa bir mola veren Melisa Döngel, tatil için Rize’yi tercih etti. Karadeniz’in doğal güzellikleri arasında vakit geçiren oyuncu, bölgeden çektiği fotoğraf ve videoları takipçileriyle paylaştı.

Melisa Döngel Karadeniz’den kopamıyor! Bu kez çay topladı

ÇAY BAHÇESİNDE ÇAY TOPLADI

Döngel, Rize’de yalnızca manzaranın tadını çıkarmakla kalmadı. Çay bahçesine giren ünlü oyuncu, çay filizlerini toplayarak yöreye özgü bu deneyimi yaşadı.

Melisa Döngel Karadeniz’den kopamıyor! Bu kez çay topladı

Karadeniz bandanasıyla çay tarlasında poz veren Döngel, gün batımında çektiği kareleri de sosyal medya hesabına taşıdı.

Melisa Döngel Karadeniz’den kopamıyor! Bu kez çay topladı

“KARADENİZ’E AŞIK OLDUM”

Tatilinde şelaleleri ve dereleri de gezen Melisa Döngel, Rize’den yaptığı paylaşıma “Karadeniz’e aşık oldum” notunu düştü. Ünlü oyuncunun paylaşımında bölgenin doğal güzelliklerinden kareler de yer aldı.

Melisa Döngel Karadeniz’den kopamıyor! Bu kez çay topladı
Melisa Döngel Karadeniz’den kopamıyor! Bu kez çay topladı

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Son Dakika Magazin Melisa Döngel Karadeniz’den kopamıyor! Bu kez çay topladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Melisa Döngel Karadeniz’den kopamıyor! Bu kez çay topladı - Son Dakika
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