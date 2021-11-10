Melisa Şenolsun, tamirci tezgahının üzerinde poz verdi

Başrollerini Ezgi Mola, Merve Dizdar ve Birkan Sokullu'nun paylaştığı Masumlar Apartmanı dizisinde Rüya karakterine hayat veren Melisa Şenolsun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor.

TAMİRCİ TEZGAHINA UZANDI

Bir dergi için kamera karşısına geçen 25 yaşındaki Şenolsun, birbirinden iddialı pozlar verdi. Oyuncunun parlak kıyafetlerle verdiği pozların yanı sıra bir tamirci tezgahına uzanarak verdiği poz da dikkat çekti. Dikkat çeken fotoğrafını 1,2 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından paylaşan Şenolsun'un "Merhaba" notuyla yaptığı paylaşımı kısa sürede yorum ve beğeni yağmuruna tutuldu.

İşte Melisa Şenolsun'un dergi için verdiği pozlar...