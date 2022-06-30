Mercedes'in kadınlara ilham vermek için hazırladığı "She is Mercedes" projesinde Raşit Bağzıbağlı'nın defilesi göz kamaştırdı - Son Dakika
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Mercedes'in kadınlara ilham vermek için hazırladığı "She is Mercedes" projesinde Raşit Bağzıbağlı'nın defilesi göz kamaştırdı

30.06.2022 10:17

Dünyaca ünlü araç markası Mercedes-Benz'in kadınlara ilham vermek adına düzenlediği "She is Mercedes" projesi Bakü'de gerçekleşti. Başarılı kadınların yer aldığı davette Raşit Bağzıbağlı da özel tasarım kıyafetlerini görücüye çıkardı.

Mercedes-Benz'in dünyaca ünlü 'She is Mercedes' projesi, yıllar içinde birçok ülkede sosyal medya, dergi ve projeler aracılığıyla başarılı ve ilham veren kadınların hikayelerini anlatmakta ve onlara daha da ilham vermeye devam ediyor. Proje, kadınları dünyaya tanıtarak hiçbir şeyin imkansız olmadığını kanıtlıyor ve diğer kadınları bir sonraki adımı atmaya ve zorluklardan korkmamaya teşvik ediyor.

RAŞİT BAĞZIBAĞLI'NIN DEFİLESİ GÖZ KAMAŞTIRDI

Özel bir akşam yemeği olarak düzenlenen etkinliğe kültür, sanat, işletme, imalat, tıp, turizm, mimari, medya, moda endüstrisi ve diğer sektörlerden kişi ve firmalar katıldı. Spikerlerin Ayten Mirzoyeva ve Noura Akremi tarafından motivasyon konuşmalarının ardından, aslen Türkiyeli olan ve dünyanın en önemli moda etkinliklerinde kıyafetlerini sergileyen Raşit Bağzibağlı'nın defilesi gerçekleşti.

'She is Mercedes' projesi Bakü'de gerçekleşti! Raşit Bağzıbağlı, defilesiyle göz kamaştırdı

PROJENİN TEMEL AMACI KADINLARA İLHAM VERMEK

Geniş bir izleyici kitlesine sahip She is Mercedes projesinin temel amacı, başarılı ve ilham verici kadınları topluma tanıtmak, çalışmalarını takdir ederek başkalarına ilham vermek, başarılı olmaları için ilham vermek ve onları sosyal hayata daha fazla adım atmaya teşvik etmektir.

Etkinliğin katılımcıları arasında Türk iş kadını Demet Sabancı, Nazanin Fara, Jwana Karim, Anna Chibishova, Sasha Ray, Nargiza Shukurova, Ulviyya Mahmudova, Mariani Piaget, Atefeh Karim, Luiza Sharahmetova, Rena Soltanova, Fidan Mustafayeva, Nigar Rufat, Gunel Behbudova, F?xriyy? X?l?fova, Kamilla Verdiyeva ve diğer iş kadınları ve işadamları katıldı.

'She is Mercedes' projesi Bakü'de gerçekleşti! Raşit Bağzıbağlı, defilesiyle göz kamaştırdı

Her daim başarılı projelerle konuklarını şaşırtan The Millionaire Concept ekibi bu seferde en iyisi için üyeleri ve özel misafirleri karşısında ve onları heyecanlandırmayı başarıyor. Bakü, dünyanın birçok ülkesinde gerçekleşen ve başarılı kadınları bir araya getiren uluslararası 'She is Mercedes' projesine ev sahipliği etti. Millionaire Concept Network ve Led.az event tarafından organize edilen global proje, 29 Haziran'da Baku Marriott Boulevard Hotel'de gerçekleşti.

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Son Dakika Magazin Mercedes'in kadınlara ilham vermek için hazırladığı 'She is Mercedes' projesinde Raşit Bağzıbağlı'nın defilesi göz kamaştırdı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Mercedes'in kadınlara ilham vermek için hazırladığı "She is Mercedes" projesinde Raşit Bağzıbağlı'nın defilesi göz kamaştırdı - Son Dakika
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