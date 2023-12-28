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Oyuncu Meriç Aral, Sandık Kokusu dizisi kadrosunu katılıyor - Son Dakika
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Oyuncu Meriç Aral, Sandık Kokusu dizisi kadrosunu katılıyor

Özge Özpirinçci, Demet Akbağ, Metin Akdülger ve Necip Memili'nin başrollerini paylaştığı Sandık Kokusu dizisi, oyuncu kadrosunu genişletiyor. Başarılı oyuncu Meriç Aral, 6. bölümden itibaren diziye dahil oluyor.

Oyuncu Meriç Aral, Sandık Kokusu dizisi kadrosunu katılıyor
28.12.2023 - 08:03,  Güncelleme: 08:32
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Başrollerinde Özge Özpirinçci, Demet Akbağ, Metin Akdülger ve Necip Memili'nin paylaştığı Sandık Kokusu dizisi oyuncu kadrosunu genişletiyor. Show TV ekranlarında yayınlanan diziye son olarak başarılı oyuncu Meriç Aral dahil oldu.

DİZİDEKİ TANSİYONU YÜKSELTECEK

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Meriç Aral, Kızılcık Şerbeti'nin de yazarı olan Melis Civelek ile Zeynep Gür imzasını taşıyan Sandık Kokusu dizinin başrol ekibine katıldı. 6. bölümden itibaren dizinin kadrosuna katılacak olan Aral, Filiz'in kızlarından Irmak'a hayat verecek ve hikayedeki tansiyon iyice yükselecek.

35 yaşındaki Meriç Aral, daha önce Söz, Kimler Geldi Kimler Geçti, Biz Böyleyiz, Kırmızı Oda ve Kaderimin Oyunu gibi birçok başarılı dizide rol aldı.

Meriç Aral, Sandık Kokusu dizisine dahil oldu
Meriç Aral, Sandık Kokusu dizisine dahil oldu
Meriç Aral, Sandık Kokusu dizisine dahil oldu
Meriç Aral, Sandık Kokusu dizisine dahil oldu
Meriç Aral, Sandık Kokusu dizisine dahil oldu
Meriç Aral, Sandık Kokusu dizisine dahil oldu
Meriç Aral, Sandık Kokusu dizisine dahil oldu
Meriç Aral, Sandık Kokusu dizisine dahil oldu
Meriç Aral, Sandık Kokusu dizisine dahil oldu
Meriç Aral, Sandık Kokusu dizisine dahil oldu
YORUMLAR (1)
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Sandık Kokusu, Meriç Aral, Televizyon, Magazin, Son Dakika

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SON DAKİKA: Oyuncu Meriç Aral, Sandık Kokusu dizisi kadrosunu katılıyor - Son Dakika
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