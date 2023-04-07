Merve Boluğur'dan 3. evlilik sinyali: Çocuğum olsun istiyorum - Son Dakika
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Merve Boluğur'dan 3. evlilik sinyali: Çocuğum olsun istiyorum

07.04.2023 17:09

Geçtiğimiz yıl dünyaevine giren ve kısa zaman sonra boşanan Merve Boluğur'a "3'üncü kez evlenir misin?" sorusu yöneltildi. Sosyal medya hesabından sorulan soruya yanıt veren güzel oyuncu, "Çocuk istiyorum aslında. Evliliği çocuğun psikolojisi için isteyebilirim" dedi.

Oyunculuktan şarkıcılığa transfer olan Merve Boluğur, geçtiğimiz sene DJ Mert Aydın ile nikah masasına oturdu. Gösterişli bir düğünle evlenen Boluğur, 53 gün sonra tek celsede boşandı. Özel hayatıyla konuşulan ünlü isim son paylaşımıyla gündeme gelmeyi başardı.

3'ÜNCÜ EVLİLİĞE YEŞİL IŞIK YAKTI

Merve Boluğur, 4 milyon takipçili Instagram hesabından takipçileriyle soru-cevap yaptı. Bir takipçisi oyuncuya "3'üncü kez evlilike var mı?" sorusunu yöneltti. Boluğur bu soruya "Çocuğuma baba olabilecek, sahiplenici bir adamla... Çocuğum olmasını istiyorum. Evliliği çocuğun psikolojisi için isteyebilirim" cevabını verdi.

Merve Boluğur'dan '3'üncü kez evlenir misin?' sorusuna ilginç cevap: Çocuğum olsun istiyorum

"HAYATIMDA BİRİ OLSA LANSE EDERİM"

Sosyal medya hesabından zaman zaman takipçilerinden gelen soruları yanıtlayan Merve Boluğur, "Hayatınızda başka biri mi var?" sorusuna "Ben öyle kaçan biri değilim. Hayatımda biri olsa zaten lanse eden biriyim" cevabını vermişti.

Merve Boluğur'dan '3'üncü kez evlenir misin?' sorusuna ilginç cevap: Çocuğum olsun istiyorum
Merve Boluğur'dan '3'üncü kez evlenir misin?' sorusuna ilginç cevap: Çocuğum olsun istiyorum
Merve Boluğur'dan '3'üncü kez evlenir misin?' sorusuna ilginç cevap: Çocuğum olsun istiyorum
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Merve Boluğur, Mert Aydın, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Merve Boluğur'dan 3. evlilik sinyali: Çocuğum olsun istiyorum - Son Dakika


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