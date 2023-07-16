Merve Boluğur, Sütyensiz Pozlarıyla Olay Oldu - Son Dakika
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Merve Boluğur, Sütyensiz Pozlarıyla Olay Oldu

16.07.2023 11:44

Yıllar önce rol aldığı dizilerle adından söz ettiren Merve Boluğur, şimdilerde şarkıcılığa soyunmuştu. Boluğur, Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkat çekiyor. Son paylaşımında sütyensiz poz veren oyuncu, hayranlarını şaşırttı.

Yıllar önce rol aldığı dizilerle adından söz ettiren ve şimdilerde şarkıcılığa soyunan Merve Boluğur, değişimiyle olay olmuştu. Boluğur bu kez sütyensiz pozlarıyla adından söz ettirdi.

YENİ İMAJI ÇOK KONUŞULDU

4 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından sık sık paylaşımlar yapan Merve Boluğur, yeni imajıyla hayranlarının karşısına çıktı. Oldukça değişen ve kilo aldığı görülen oyuncu hayranlarını bir hayli şaşırtmıştı.

Değişimiyle dikkat çeken Merve Boluğur, sütyensiz pozlarıyla olay oldu

SÜTYENSİZ POZLARINI PAYLAŞTI

Magazin dünyasının asi güzeli olan Merve Boluğur, son paylaşımında yine cesaretini konuşturdu. Boğazda poz veren ünlü oyuncu sütyensiz kombinini sosyal medya hesabından paylaştı.

Değişimiyle dikkat çeken Merve Boluğur, sütyensiz pozlarıyla olay oldu
Değişimiyle dikkat çeken Merve Boluğur, sütyensiz pozlarıyla olay oldu
Değişimiyle dikkat çeken Merve Boluğur, sütyensiz pozlarıyla olay oldu
Değişimiyle dikkat çeken Merve Boluğur, sütyensiz pozlarıyla olay oldu
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Merve Boluğur, Magazin, Son Dakika

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SON DAKİKA: Merve Boluğur, Sütyensiz Pozlarıyla Olay Oldu - Son Dakika
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