Yıllar önce yayınlanan Acemi Cadı, Küçük Sırlar ve Muhteşem Yüzyıl gibi dizilerle yıldızı parlayan Merve Boluğur, uzun süredir bir projede yer almıyor. Oyunculuk yapmayan Boluğur, sektör değiştirerek şarkıcılığa soyundu.
Boluğur'un geçtiğimiz ay çıkardığı ilk single'ı 'şşşşşştttt' ise sosyal medyanın gündemine bomba gibi düşmüştü. Dün akşam Alaçatı'da sahne alan Yıldız Tilbe, ünlü oyuncunun şarkı çıkardığını öğrenince Boluğur'u sahneye davet etti.
Yıldız Tilbe'nin nazik hareketine karşılık " Ben senin yanında öyle kalkıp şarkı filan söyleyemem" diyen Boluğur şarkıyı playback okudu. Şarkı söylerken izleyiciden istediği karşılığı göremeyen Boluğur, hareketleriyle Tilbe'yi dahi şaşırttı.
Son Dakika › Magazin › Merve Boluğur'un tuhaf hareketleri bitmek bilmiyor! Yıldız Tilbe'nin bakışları geceye damga vurdu - Son Dakika