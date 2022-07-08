Merve Boluğur'un tuhaf hareketleri bitmek bilmiyor! Yıldız Tilbe'nin bakışları geceye damga vurdu - Son Dakika
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Merve Boluğur'un tuhaf hareketleri bitmek bilmiyor! Yıldız Tilbe'nin bakışları geceye damga vurdu

08.07.2022 15:44

Şarkıcı eşi Murat Dalkılıç'tan boşandıktan sonra ilginç tavırlar sergileyen oyuncu Merve Boluğur, bu kez şansını şarkıcılıkta denemeye karar verdi. "Şşşttt" isimli ilk şarkısıyla gündem olan Boluğur Yıldız Tilbe'nin konserinde sahneye çıktı. Boluğur'un sahne halleri Yıldız Tilbe'yi dahi şaşkına uğrattı.

Yıllar önce yayınlanan Acemi Cadı, Küçük Sırlar ve Muhteşem Yüzyıl gibi dizilerle yıldızı parlayan Merve Boluğur, uzun süredir bir projede yer almıyor. Oyunculuk yapmayan Boluğur, sektör değiştirerek şarkıcılığa soyundu.

SAHNEYE DAVET ETTİ

Boluğur'un geçtiğimiz ay çıkardığı ilk single'ı 'şşşşşştttt' ise sosyal medyanın gündemine bomba gibi düşmüştü. Dün akşam Alaçatı'da sahne alan Yıldız Tilbe, ünlü oyuncunun şarkı çıkardığını öğrenince Boluğur'u sahneye davet etti.

Biri Merve'yi durdursun! Yıldız Tilbe'nin sahnesine çıktı, herkes kulaklarını tıkadı

HERKES ŞOKE OLDU

Yıldız Tilbe'nin nazik hareketine karşılık " Ben senin yanında öyle kalkıp şarkı filan söyleyemem" diyen Boluğur şarkıyı playback okudu. Şarkı söylerken izleyiciden istediği karşılığı göremeyen Boluğur, hareketleriyle Tilbe'yi dahi şaşırttı.

Biri Merve'yi durdursun! Yıldız Tilbe'nin sahnesine çıktı, herkes kulaklarını tıkadı
Biri Merve'yi durdursun! Yıldız Tilbe'nin sahnesine çıktı, herkes kulaklarını tıkadı
Biri Merve'yi durdursun! Yıldız Tilbe'nin sahnesine çıktı, herkes kulaklarını tıkadı
YORUMLAR
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Son Dakika Magazin Merve Boluğur'un tuhaf hareketleri bitmek bilmiyor! Yıldız Tilbe'nin bakışları geceye damga vurdu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Merve Boluğur'un tuhaf hareketleri bitmek bilmiyor! Yıldız Tilbe'nin bakışları geceye damga vurdu - Son Dakika
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