Merve Boluğur, yeni kariyerinin ilk adımını attı! Yayınladığı şarkı sevenlerini ikiye böldü - Son Dakika
Üye Girişi

Merve Boluğur, yeni kariyerinin ilk adımını attı! Yayınladığı şarkı sevenlerini ikiye böldü

09.06.2022 12:05

Uzun süredir herhangi bir projede yer almayan oyuncu Merve Boluğur, şarkıcı oldu. Sosyal medya hesabından 'Şşşttt' isimli ilk şarkısını paylaşan oyuncu, kısa sürede gündem olurken kullanıcılar da ikiye ayrıldı. Bir kısım şarkıyı çok beğenirken bir kısım da "Merve bizimle dalga geçiyor herhalde. Kulaklarım kanadı" yorumlarında bulundu.

Yıllar önce yayınlanan Acemi Cadı, Küçük Sırlar ve Muhteşem Yüzyıl gibi dizilerle yıldızı parlayan Merve Boluğur, uzun süredir bir projede yer almıyor. Oyunculuk yapmayan Boluğur, sektör değiştirerek şarkıcılığa soyundu.

DİNLEYİCİLER İKİYE BÖLÜNDÜ

Boluğur, dün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sözlerini kendisinin yazdığı "Şşşttt" adlı ilk şarkısının yayınlandığını duyurdu. İlk şarkısıyla tüm dikkatleri üzerine çeken ve kısa sürede gündem olan Boluğur, kullanıcıları ikiye böldü. Bir kısım Boluğur'un şarkısı için "Her yerde bu şarkıyı duyacağız çok güzel" derken bir kısım da "Kulaklarım kanadı" yorumunu yaptı.

İlk şarkısını çıkaran Merve Boluğur, sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü

İşte Merve Boluğur'a gelen bazı yorumlar...

İlk şarkısını çıkaran Merve Boluğur, sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü
YORUMLAR (1)
500

Merve Boluğur, cadı, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Merve Boluğur, yeni kariyerinin ilk adımını attı! Yayınladığı şarkı sevenlerini ikiye böldü - Son Dakika


Son Dakika
14:21 Hindistan'da bir çocuk oyun oynamasına izin vermeyen annesini tabancayla öldürdü! Cesedi 3 gün saklayan çocuk cezaevine gönderildi
14:17 Küçük çocuğa yapışan keneyi elleriyle çıkardılar, 5 gün sonra hastaneye zor yetiştiler!
14:10 Çiftlik Bank dolandırıcısı "Tosuncuk" Mehmet Aydın: Çiftlik Bank ismini bana BDDK tescilledi, kusur bende değil onlarda
14:03 TSK'nın en büyük planlı tatbikatı Efes-2022'den nefes kesen görüntüler
14:00 Bankaya olan borcunu ödemeyen Kaya Çilingiroğlu'na haciz şoku! 2 saati haczedildi
13:20 Erdoğan'dan Yunanistan'a açık mesaj: Şaka yapmıyorum, ciddi söylüyorum! Gayri askeri statüdeki adaları silahlandırmaktan vazgeçin
13:16 TÜİK önünde arbede çıktı! Enflasyon rakamlarını protesto etmek için toplanan Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu temsilcilerine polisten müdahale geldi
12:59 Boz ayıya tuzak kurup havaya uçurdular! Vahşet anları kameralarda
12:53 Müslüman olduğunu açıklayan Arsenal'ın yıldız futbolcusu, ismini Yakubu olarak değiştirdi
12:44 Evlerinin balkonunda cinsel ilişkiye girdiler! Kadın tutuklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.06.2022 14:30:44. #1.12#
SON DAKİKA: Merve Boluğur, yeni kariyerinin ilk adımını attı! Yayınladığı şarkı sevenlerini ikiye böldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement