Metin Uca'nın gözaltına alındığı dakikalarda Barbaros Şansal'ında polisler tarafından karakola götürüldüğü ortaya çıktı

Televizyon programcısı Metin Uca, Ankara'ya gitmek için İstanbul Havalimanı'nda bulunan Türk Hava Yolları'nda kimlik tespiti yapılırken gözaltına alındı. Uca ile aynı dakikalarda Barbaros Şansal'ın da gözaltına alındığı öğrenildi.

HAKKINDA ARAMA KARARI OLDUĞU TESPİT EDİLDİ

Modacı Barbaros Şansal öğle saatlerinde Türk Hava Yolları'na (THY) ait uçakla Ercan'dan İstanbul Havalimanı'na geldi. Türkiye'ye giriş yapmak için pasaport kontrol noktasına gelen modacı hakkında arama kararı olduğu tespit edildi. Bunun üzerine Şansal, polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni, Devletin yargı organlarını, askeri veya emniyet teşkilatını alenen aşağılamak suçundan hakkında arama kararı bulunduğu belirtilen Şansal'ın, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

"MUHBİR VATANDAŞLAR ŞİKAYET ETMİŞ"

İfade vermek için karakola giden Barbaros Şansal, Sözcü'ye yaptığı açıklamada hem kendisi hem de Metin Uca'yla ilgili bilgi verdi. Şansal, açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Muhbir vatandaşlar CİMER üzerinden şikayet etmişler. İftiralar… Ayrı ayrı konular. Metin Uca'nınki tiyatrodaki bir tirat, Fatih Sultan Mehmet'le ilgili bir espri yüzünden, 'halkı kin ve düşmanlığa sevketmek'ten… Benimki de olmayan Facebook hesabım üzerinden… Benim Facebook hesabım yok dünya biliyor. Bir sahte hesaptan açılan bir dava."

Sözcü'ye gönderilen özel fotoğraf...

"BEN UÇAKTAN İNERKEN METİN UCA DA GİDERKEN GÖZALTINA ALINDI"

"Ben uçaktan inerken alındım, Metin Uca da giderken alınmış. Birazdan ifademi vereceğim birazdan, serbest kalacağım, bir şey yok yani… Metin Uca da iyi… Yarın Ankara'da oyunu var. Uçağını kaçırdı ama akşam uçağıyla gidecek. Ben de akşam uçağıyla dönüyorum zaten Ercan'a (Kıbrıs)…"