Metin Uca'nın gözaltına alındığı dakikalarda Barbaros Şansal'ında polisler tarafından karakola götürüldüğü ortaya çıktı - Son Dakika
Üye Girişi

Metin Uca'nın gözaltına alındığı dakikalarda Barbaros Şansal'ında polisler tarafından karakola götürüldüğü ortaya çıktı

02.02.2023 15:48

Ünlü televizyoncu Metin Uca'nın havaalanında gözaltına alınmasının ardından Barbaros Şansal'ın da aynı dakikalarda gözaltına alındığı ortaya çıktı. CİMER'e yapılan şikayet üzerine gözaltına alınan Şansal, yaptığı açıklamada "Olmayan Facebook hesabım yüzünden alındım. Birazdan ifademi vereceğim birazdan, serbest kalacağım, bir şey yok yani" dedi. Uca'yla ilgili de bilgi veren Şansal, ünlü ismin ifadesinin ardından serbest bırakılacağını dile getirdi.

Televizyon programcısı Metin Uca, Ankara'ya gitmek için İstanbul Havalimanı'nda bulunan Türk Hava Yolları'nda kimlik tespiti yapılırken gözaltına alındı. Uca ile aynı dakikalarda Barbaros Şansal'ın da gözaltına alındığı öğrenildi.

HAKKINDA ARAMA KARARI OLDUĞU TESPİT EDİLDİ

Modacı Barbaros Şansal öğle saatlerinde Türk Hava Yolları'na (THY) ait uçakla Ercan'dan İstanbul Havalimanı'na geldi. Türkiye'ye giriş yapmak için pasaport kontrol noktasına gelen modacı hakkında arama kararı olduğu tespit edildi. Bunun üzerine Şansal, polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni, Devletin yargı organlarını, askeri veya emniyet teşkilatını alenen aşağılamak suçundan hakkında arama kararı bulunduğu belirtilen Şansal'ın, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Metin Uca'nın ardından Barbaros Şansal da gözaltına alındı

"MUHBİR VATANDAŞLAR ŞİKAYET ETMİŞ"

İfade vermek için karakola giden Barbaros Şansal, Sözcü'ye yaptığı açıklamada hem kendisi hem de Metin Uca'yla ilgili bilgi verdi. Şansal, açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Muhbir vatandaşlar CİMER üzerinden şikayet etmişler. İftiralar… Ayrı ayrı konular. Metin Uca'nınki tiyatrodaki bir tirat, Fatih Sultan Mehmet'le ilgili bir espri yüzünden, 'halkı kin ve düşmanlığa sevketmek'ten… Benimki de olmayan Facebook hesabım üzerinden… Benim Facebook hesabım yok dünya biliyor. Bir sahte hesaptan açılan bir dava."

Metin Uca'nın ardından Barbaros Şansal da gözaltına alındı
Sözcü'ye gönderilen özel fotoğraf...

"BEN UÇAKTAN İNERKEN METİN UCA DA GİDERKEN GÖZALTINA ALINDI"

"Ben uçaktan inerken alındım, Metin Uca da giderken alınmış. Birazdan ifademi vereceğim birazdan, serbest kalacağım, bir şey yok yani… Metin Uca da iyi… Yarın Ankara'da oyunu var. Uçağını kaçırdı ama akşam uçağıyla gidecek. Ben de akşam uçağıyla dönüyorum zaten Ercan'a (Kıbrıs)…"

Metin Uca, İstanbul Havalimanı'nda kimlik kontrolü sırasında gözaltına alındı
YORUMLAR (1)
500
Modacı Barbaros Şansal, İstanbul'da Gözaltına Alındı, Sonra Serbest Bırakıldı Modacı Barbaros Şansal, İstanbul'da Gözaltına Alındı, Sonra Serbest Bırakıldı Modacı Barbaros Şansal, İstanbul'da gözaltına alındı Modacı Barbaros Şansal, İstanbul'da gözaltına alındı

Barbaros Şansal, Magazin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Magazin Metin Uca'nın gözaltına alındığı dakikalarda Barbaros Şansal'ında polisler tarafından karakola götürüldüğü ortaya çıktı - Son Dakika


Son Dakika
18:08 Fenerbahçe, Barcelona'dan renklerine bağladığı Emre Demir'i Samsunspor'a kiraladı
17:36 Sinan Ateş cinayetiyle ilgili tutuklanan avukat: Hafıza kaybı yaşadım
17:37 Son Dakika: Konsolosluklarını kapatan ülkelerin de aralarında olduğu 9 ülkenin büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı
17:20 Chelsea'nin hocasından Fenerbahçe taraftarını yıkan sözler: Ziyech maça hazır
17:14 Kendisini reddeden kadına 2 milyon dolarlık tazminat davası açtı! Gerekçesi de olay kadar garip
17:15 Türkiye uyarıyı yaptı, Norveç geri adım attı: Kur'an-ı Kerim yakma eylemini iptal ettiler
17:09 Türkiye'nin uyarısı sonrası Norveç'ten geri adım: Kur'an-ı Kerim yakma eylemini iptal ettiler
17:04 Son Dakika: Beşiktaş, Konyaspor'dan Amir Hadziahmetovic ile 4.5 yıllık sözleşme imzaladı
17:00 Son Dakika: Avrupa ülkelerinin İstanbul başkonsolosluklarını kapatmasına AK Parti'den sert tepki: Bu sorumsuzluk kabul edilemez
16:54 Son Dakika: AK Parti'den Avrupa ülkelerinin İstanbul başkonsolosluklarını kapatmasına sert tepki: Bu sorumsuzluk kabul edilemez
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.02.2023 18:26:54. #1.13#
SON DAKİKA: Metin Uca'nın gözaltına alındığı dakikalarda Barbaros Şansal'ında polisler tarafından karakola götürüldüğü ortaya çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement