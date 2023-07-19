Eşi Özkan Uğur'un ölümüyle kahrolan Aysun Aslan'dan yürek dağlayan paylaşım: Bundan sonrası karanlık - Son Dakika
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Eşi Özkan Uğur'un ölümüyle kahrolan Aysun Aslan'dan yürek dağlayan paylaşım: Bundan sonrası karanlık

19.07.2023 16:48

8 Temmuz'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Özkan Uğur'un eşi Aysun Aslan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yürekleri dağladı. Kendisini eksilmiş olarak hissettiğini söyleyen acılı eş, "Bundan sonrası sensiz bir kara delik" ifadelerini kullandı.

3. kez lenfomaya yakalanan MFÖ grubunun solisti Özkan Uğur, 8 Temmuz'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Eşinin ölümüyle yıkılan Aysun Aslan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla herkesi duygulandırdı.

"SENİ YAMACIMDA HİSSETMEDEN NASIL OLACAK ÖZKAN'IM?"

Özkan Uğur'un ölümüyle yıkılan acılı eş, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: "Kendimi o kadar eksilmiş, kederli ve yorgun hissediyorum ki… Bir olduğumuz bunca yılın ardından seni görmeden, sesini duymadan, yamacımda hissetmeden, birbirimizi eleştirmeden, dalga geçmeden, kavga edip barışmadan, birlikte kahkaha atmadan, nasıl olacak Özkan'ım? Genç ruhlarımız birbirine olan sevgisini yitirmeden birlikte yaşlanacağız bu Dünyada sanıyordum. Bundan sonrası sensiz bir kara delik. Seni bu boyuttan uğurladık. Artık başka bir boyutta hep olduğun gibi hiç bir varlığı incitmeden akacaksın.

"UĞURLAR OLSUN, HEP İÇİMİZDE OLACAKSIN CANIMIN İÇİ"

"Acımızı paylaşan, her derdimize deva olan yakın dostlarımıza, arkadaşlarımıza, telefon ve mesajlarını cevaplayacak güç bulamadığım tanıdık, tanımadık tüm sevenlerine, dualarınıza sonsuz teşekkür ediyorum… Uğurlar olsun, hep içimizde olacaksın canımın içi. Ardında bıraktıklarınla, tertemiz kalbinle hiç unutulmayacaksın. Sevenlerin hiç eksilmeyecek, sanatının ışığıyla daha çok kuşakları aydınlatacaksın. Nur içinde yat… Mekanın Cennet olsun Özkan'ım. Hepimizin başı sağ olsun."

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Özkan Uğur, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Eşi Özkan Uğur'un ölümüyle kahrolan Aysun Aslan'dan yürek dağlayan paylaşım: Bundan sonrası karanlık - Son Dakika


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