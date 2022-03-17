Modacı Pınar Kerimoğlu yeni yaşını sevdikleriyle kutladı! Parti ünlü akınına uğradı - Son Dakika
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Modacı Pınar Kerimoğlu yeni yaşını sevdikleriyle kutladı! Parti ünlü akınına uğradı

17.03.2022 08:49

Modacı Pınar Kerimoğlu, eşi Yücen Kerimoğlu'nun Etiler'de özel kapattırdığı mekanda doğum gününü kutladı. Kerimoğlu, Bülent Ersoy, Selin Ciğerci, Zuhal Topal, Cenk Eren, Fatih Ürek gibi isimlerin akın ettiği partide özel pırlanta taşlarla tasarlanan doğum günü pastasını kesti.

Sanat camiasının başarılı modacılarından Pınar Kerimoğlu, yeni yaşını sevdikleriyle kutladı. Eşi Yücel Kerimoğlu'nun doğum gününe özel kapattığı mekanın parti organizasyon BY Mustafa tarafından yapıldı. 100 davetlini katıldığı partide ünlü isimler de sahne aldı.

ÜNLÜ İSİMLER PARTİYE AKIN ETTİ

Etiler'deki doğum günü partisine Bülent Ersoy başta olmak üzere, Fatih Ürek, Hakan Akkaya, Zuhal Topal, Zahide Yetiş, Selin Ciğerci, Necati Ateş, Beste Korkmaz, Korhan Saygıner ve Züleyha Ortak gibi ünlü isimler katıldı. Cenk Eren'in sahneye çıktığı partide ünlü isimler de eşlik etti.

Modacı Pınar Kerimoğlu yeni yaşını kutladı, ünlü isimler partiye akın etti

Medya dünyasından da özel ilgi gösterilen gecede Magazinkolik Genel Yayın Yönetmeni ve kurucusu Nurcan Sabur, Quality Dergisi sahibi Salih Keçeci, Klass Magazin patronu Muammer Kapucuoğlu, Sabah Gazetesi Magazin Müdürü Sinan Özedincik, Moon Life Dergisi sahibi Alper Alp ve magazinci Esin Övet de yer aldı.

PIRLANTA İLE SÜSLENEN PASTAYI ÜFLEDİ

Pınar Kerimoğlu için özel pırlanta taşlarla donatılan çok özel doğum günü pastasını her birlikte üfleyen ünlüler, genç modacıya yeni yaşında mutluluk ve sağlık diledi.

Modacı Pınar Kerimoğlu yeni yaşını kutladı, ünlü isimler partiye akın etti

KERİMOĞLU İÇİN ŞARKI SÖYLEDİLER

Sürpriz partinin ikinci bölümünde sahneye çıkarak şarkılarını Pınar Kerimoğlu için seslendiren Fatih Ürek, Beste Korkmaz, Korhan Saygıner, Züleyha Ortak ve Selin Ciğerci, tüm konuklara eğlenceli anlar yaşattı. Partide Zuhal Topal ve Zahide Yetiş de sahneye çıkarak şarkı söyledi.

Modacı Pınar Kerimoğlu yeni yaşını kutladı, ünlü isimler partiye akın etti

BÜLENT ERSOY, PINAR KERİMOĞLU'NU YERE GÖĞE SIĞDIRAMADI

Kendisini görüntüleyen basın mensuplarıyla da sohbet etmeyi ihmal etmeyen Bülent Ersoy, modacısı Pınar Kerimoğlu'nu yere göğe sığdıramadı. Kendisine nazar değecek diye bir yere gitmediğini söyleyen Diva, "Bu aralar neredeyse hiç bir yere gitmiyorum, sadece Pınar'ın doğum gününe geldim. Bu gece için de Pınar'ın özel tasarımını giydim. Her tasarımı ayrı ve çok güzel işler çıkarıyor. Işıl Işıl parlıyor. Nazar değecek diye korkmuyor değilim ama bir yandan da şımartmamak için bir şey demiyorum" dedi. Ersoy, Pınar Kerimoğlu tarafından hazırlanan kıyafetiyle poz vermeyi de ihmal etmedi.

Modacı Pınar Kerimoğlu yeni yaşını kutladı, ünlü isimler partiye akın etti
Modacı Pınar Kerimoğlu yeni yaşını kutladı, ünlü isimler partiye akın etti
Modacı Pınar Kerimoğlu yeni yaşını kutladı, ünlü isimler partiye akın etti
Modacı Pınar Kerimoğlu yeni yaşını kutladı, ünlü isimler partiye akın etti
Modacı Pınar Kerimoğlu yeni yaşını kutladı, ünlü isimler partiye akın etti
Modacı Pınar Kerimoğlu yeni yaşını kutladı, ünlü isimler partiye akın etti
Modacı Pınar Kerimoğlu yeni yaşını kutladı, ünlü isimler partiye akın etti
Modacı Pınar Kerimoğlu yeni yaşını kutladı, ünlü isimler partiye akın etti
Modacı Pınar Kerimoğlu yeni yaşını kutladı, ünlü isimler partiye akın etti

Kaynak: Magazinkolik

Modacı Pınar Kerimoğlu yeni yaşını sevdikleriyle kutladı! Parti ünlü akınına uğradı
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Selin Ciğerci, Bülent Ersoy, Zuhal Topal, Doğum, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Modacı Pınar Kerimoğlu yeni yaşını sevdikleriyle kutladı! Parti ünlü akınına uğradı - Son Dakika


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