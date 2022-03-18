Muazzez Abacı'dan "alzheimer" iddialarına videolu yanıt: Allahıma şükür çok iyiyim! - Son Dakika
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Muazzez Abacı'dan "alzheimer" iddialarına videolu yanıt: Allahıma şükür çok iyiyim!

18.03.2022 15:10

Ünlü sanatçı Muazzez Abacı hakkındaki "Alzheimer oldu" iddialarına yanıt verdi. Arkadaşı Talat Er'in doğum gününü kutlayan Abacı, yurtdışından çektiği videoda iyi olduğunu belirterek hasta olduğu şeklinde yayınlanan haberleri de yalanladı.

Musiki severlere bahar konseri sürprizi yapan Türk sanat müziğinin önemli bestekârlarından, keman virtüözü Talat Er'e, şefliğini yaptığı koro elemanları ve Muazzez Abacı'dan sürpriz kutlama geldi.

MUAZZEZ ABACI'DAN DOĞUM GÜNÜ SÜRPRİZİ

Musikişinas Dostlar Korosu elemanları ise konser öncesinde şeflerine sürpriz yaparak, Talat Er'in 54. yaş gününü kutladı. Pasta keserken duygu dolu anlar yaşayan Er'e, bir sürpriz de Türk sanat müziğinin usta sanatçısı Muazzez Abacı'dan geldi. Abacı, çektiği bir video ile Talat Er'in yeni yaşını kutladı. Er'e gönderdiği videoda Abacı, "Türkiye radyolarının değerli keman üstadı Talat Er, sana hayırlı doğum günleri, çok iyi yıllar, çok mutlu, çok sağlıklı yıllar diliyorum. Canım arkadaşım, benim değerli keman üstadım, Allah feyzini arttırsın, seni çok seviyorum güzel kardeşim." ifadelerini kullandı. Talat Er ise bu özel videoyu Instagram adresinden takipçileri ile paylaştı. Usta sanatçı bu video ile hakkında çıkan iddiaları son noktayı koydu.

Alzheimer olduğu söylenmişti! Muazzez Abacı sürpriz doğum günü videosuyla iddialara son noktayı koydu

"ASLAN GİBİYİM"

Geçtiğimiz günlerde 74 yaşındaki Türk sanat müziğinin yaşayan efsanesine alzheimer teşhisi konulduğu ileri sürülmüştü. Usta sanatçı "Allah'ıma şükürler olsun kızım Saba, Torunum Sera ile son derece mutluyuz, şu an sağlık olarak aslan gibiyim. Allah'ıma şükür hiçbir problemim yok. Sadece ülkemi ve dostlarımı özledim. Yakında onlarla da hasret gidereceğim" sözleriyle iddiaları yalanlamıştı. Kaynak: Magazinkolik

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Son Dakika Magazin Muazzez Abacı'dan 'alzheimer' iddialarına videolu yanıt: Allahıma şükür çok iyiyim! - Son Dakika


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