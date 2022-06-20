Müge Anlı canlı yayında evlilik kararı aldığını açıklamıştı! Peki İstanbul Emniyeti Asayiş Şube Müdürü Şinasi Yüzbaşıoğlu kimdir?

Yıllardır kariyeri dışında özel hayatıyla gündeme gelmeyen Müge Anlı'nın bugünkü programında evleneceğini açıklaması sosyal medyanın gündemine yerleşti. Twitter'da gündem olan evlilik müjdesinin ardından Anlı'nın birlikte olduğu İstanbul Emniyeti Asayiş Şube Müdürü Şinasi Yüzbaşıoğlu'nun kim olduğu da merak konusu oldu.

"EVLENMEYE KARAR VERDİM"

Canlı yayında evleneceğini duyuran Müge Anlı, "Hakkımda yalan yanlış haberler çıkıyor. Ben önemsemiyorum. Bu haberi ilk ağızdan duymanızı istedim. Evlenmeye karar verdim. Müstakbel damadınız adı da Şinasi Yüzbaşıoğlu. Kendisi devlet memuru. Çok da saygı duyduğum bir mesleği var. Bu kararıma saygı duyarak mutluluğum için dua edeceğinize eminim. Darısı evlenmek isteyen tüm bekarların başına İnşallah önümüzdeki sezon evli bir kadın olarak karşınıza çıkmayı umut ediyorum. Çok kısa bir süre içinde karar verdim ama bu süreçte dedikodusunu yapmayan dostlarıma teşekkür ederim. Bu kararı kendim açıklamak istedim" dedi.

ŞİNASİ YÜZBAŞIOĞLU KİMDİR?

48 yaşında evlilik kararı alan Anlı'nın birlikte olduğu Yüzbaşıoğlu, 58 yaşında ve Adana doğumlu. "Saygı duyduğum bir mesleği var" dediği Şinasi Yüzbaşıoğlu, İstanbul Emniyeti Asayiş Şube Müdürü olarak görev yapıyor. Daha önce Adana emniyet müdürlüğünde de görev alan Yüzbaşıoğlu, 4. sınıf emniyet müdürüdür. Şinasi Yüzbaşıoğlu, 2021 yılında İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü'ne atandı.