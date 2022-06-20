Müge Anlı evlilik kararını canlı yayında açıkladı: Bu haberi ilk ağızdan duymanızı istedim - Son Dakika
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Müge Anlı evlilik kararını canlı yayında açıkladı: Bu haberi ilk ağızdan duymanızı istedim

20.06.2022 10:25

Yıllardır ATV ekranlarında izleyici karşısına çıkan Müge Anlı, bugünkü canlı yayınında İstanbul Emniyeti Asayiş Şube Müdürü Şinasi Yüzbaşıoğlu ile evleneceğini duyurdu. Anlı'nın "Evlenmeye karar verdim" dediği anlarda stüdyoda alkış tufanı koptu.

Başarılarıyla yıllardır adından söz ettiren başarılı programcı Müge Anlı, bugünkü canlı yayında özel hayatıyla ilgili bir müjde verdi. Bir süredir İstanbul Emniyeti Asayiş Şube Müdürü Şinasi Yüzbaşıoğlu ile birlikte olduğunu açıklayan Anlı, yakında nikah masasına oturacağını söyledi.

"YENİ SEZONDA EVLİ BİR KADIN OLACAĞIM"

Kendi programında evlilik haberini duyuran Müge Anlı, "Hakkımda yalan yanlış haberler çıkıyor. Ben önemsemiyorum. Bu haberi ilk ağızdan duymanızı istedim. Evlenmeye karar verdim. Müstakbel damadınız adı da Şinasi Yüzbaşıoğlu. Kendisi devlet memuru. Çok da saygı duyduğum bir mesleği var. Bu kararıma saygı duyarak mutluluğum için dua edeceğinize eminim. Darısı evlenmek isteyen tüm bekarların başına İnşallah önümüzdeki sezon evli bir kadın olarak karşınıza çıkmayı umut ediyorum. Çok kısa bir süre içinde karar verdim ama bu süreçte dedikodusunu yapmayan dostlarıma teşekkür ederim. Bu kararı kendim açıklamak istedim" dedi.

Müjdeli haberi canlı yayında verdi! Müge Anlı evleniyor

"OLUMSUZLUKLARDAN UZAK KALMASI İÇİN GERİ PLANDA TUTTUM"

İlişkisini neden gözlerden uzak yaşamayı tercih ettiğiyle de ilgili konuşan Müge Anlı, sözlerine şöyle devam etti: "Bizler seçmesek de içinde bulunduğumuz ortamı iyisiyle ve kötüsüyle kaldırmaya müsait haldeyiz. Bizimle aynı hayatı seçmeyen ama bizimle yan yana duran kişilerin bu hayatın içindeki olumsuzluklarla karşılaşması çok doğru bir şey değil. Onları da koruyup kollayarak kenarda tutmakla da mükellefiz. Bu sebeplerden dolayı geri planda tuttum. Artık sizlere seneye akşam yemek yaptım ama dibi yandı diye anlatırım. Bunlar da yeni muhabbetlerimiz."

Müjdeli haberi canlı yayında verdi! Müge Anlı evleniyor
Müjdeli haberi canlı yayında verdi! Müge Anlı evleniyor
Müjdeli haberi canlı yayında verdi! Müge Anlı evleniyor
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Müge Anlı, İstanbul, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Müge Anlı evlilik kararını canlı yayında açıkladı: Bu haberi ilk ağızdan duymanızı istedim - Son Dakika


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