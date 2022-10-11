3 yaşındaki Meryem'in annesinin sevgilisinin istismarına uğradıktan sonra öldürüldüğü ortaya çıktı! Baba sinir krizi geçirdi

Gaziantep'te yaşayan iki küçük kız kardeşten büyüğü Meryem Çiğdem Ünal'ın hayatını kaybettiğini küçük kızı Sare'nin ise ortadan kaybolduğunu iddia eden baba Doğukan Ünal, Müge Anlı ile Tatlı Sert programına gelerek kızlarının başına gelenlerin araştırılmasını istedi.

"SAHİPSİZ BEBEK" DİYE KAYDA GEÇMİŞ

Kızının düşerek öldüğünü öğrenen baba Doğukan Ünal, hastanede kızının yanında annesini görmediğini ve yetkililerin Meryem'i "Sahipsiz bebek" olarak bilindiğini söyledi. Konuyla ilgili çelişkili ifadelerde bulunan anne bugün acı olayla ilgili korkunç gerçeği itiraf etti.

ORTAYA ÇIKAN GERÇEK YÜREK YAKTI

Küçük Meryem'in anne Melisa'nın sevgilisi Recep isimli şahıs tarafından istismara uğradığı ve canice öldürüldüğü gerçeği herkesi yıktı.

"KIZIMI SEVGİLİM ÖLDÜRDÜ"

Canlı yayına bağlana anne Melisa, "Herkes sussun ben konuşmak istiyorum. Recep o gün evdeydi. Hiçbir şekilde evden çıkmadı. Meryem'in kanepeden düşme olayı hiçbir şekilde doğru değil. Ben Asya ile çizgi film izliyordum. Kızım Meryem uyuyordu içeride. Meryem uyanıp ağlayarak benim yanıma geldi. Geldikten sonra ben ona sarılmaya çalıştım. Recep Meryem'i alıp içeriye gitti. Ağladı diye "Sus ağlama" diye bağırıp çağırdı. Sonra Meryem "Baba yapma, yapma" diye bağırınca ben içeriye girdim. Ben Recep'in kolunda Meryem'i bayılmış halde gördüm. Çırılçıplak bir şekildeydi. Sonra gitti Meryem'i suya tuttu. 'Kendine geldi, kendine geldi' dedi bana. Sonra çığlık attım 'Bu çocuk neden bu hale geldi' diye Recep'e sordum" dedi.

BABA SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Anne Melisa'nın sözlerinden sonra baba Doğukan stüdyoda sinir krizi geçirdi. Evladının istismara uğradıktan sonra öldürüldüğünü öğrenen baba "Ne yaptınız benim bebeğime, Çırılçıplatı diyorsun ayıp. Kendi ellerimle yıkayıp koydum mezara" diyerek feryat etti.