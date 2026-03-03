Murat Dalkılıç 13. kez bıçak altına yattı! İşte son hali - Son Dakika
Murat Dalkılıç 13. kez bıçak altına yattı! İşte son hali

Murat Dalkılıç 13. kez bıçak altına yattı! İşte son hali
03.03.2026 11:08
Ünlü şarkıcı Murat Dalkılıç, sağlık sorunları nedeniyle 13. kez burun ameliyatı oldu ve operasyonun başarılı geçtiğini açıkladı.

Ünlü şarkıcı Murat Dalkılıç, bir kez daha ameliyat masasına yattı. Daha önce defalarca burun ameliyatı geçiren sanatçı, 13. kez operasyon oldu.

"AMELİYATIM İYİ GEÇTİ"

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Dalkılıç, "Geçmiş olsun mesajlarınız için çok teşekkür ederim, dönemediğim için affedin. Kendime yeni gelebiliyorum. Ameliyatım iyi geçti çok şükür. Doktorum dün güzel şeyler söyledi, umutlandık. İnşallah bu meselenin ebediyen hakkından geleceğiz" ifadelerini kullandı. Sanatçı, operasyonun başarılı geçtiğini ve iyileşme sürecinin başladığını belirtti.

GÖZALTI VE TEST AÇIKLAMASI

Dalkılıç, ameliyat öncesinde kısa süreli bir gözaltı durumu yaşadığını, hemen ardından operasyona alındığını ve bu nedenle açıklama yapamadığını söyledi. Test sonucunun negatif çıktığını ve bu bilginin bazı gazetelerde yer aldığını da paylaştı.

13. KEZ BURUN AMELİYATI

Daha önce sağlık sorunları nedeniyle birçok kez burun ameliyatı olan Murat Dalkılıç, bu operasyonla birlikte 13. kez bıçak altına yatmış oldu. Ünlü ismin son hali sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Murat Dalkılıç, Son Hali, Magazin, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

11:38
