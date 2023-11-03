Murat Dalkılıç, 8. kez burun ameliyatı oldu

Şarkıları ve özel hayatıyla sık sık gündeme gelen 40 yaşındaki başarılı şarkıcı Murat Dalkılıç, sekizince kez burnu için bıçak altına yattı.

"AMELİYAT OLUNCA EV ÇİÇEK GÖRDÜ"

İlkokula gittiği dönemden beri burnundan operasyon geçiren Murat Dalkılıç, sosyal medya hesabından kendisine gönderilen çiçekleri yayınlayarak "Burnumdan sekizinci kez ameliyatımı olunca ev çiçek gördü çok şükür" ifadelerini kullandı. Daha önce burnuyla ilgili konuşan Dalkılıç, "İlkokuldan beri burnuma estetik yaptırıyorum. Burun kemiklerim dışarı çıkıyordu. Doktor kemikleri alırken kıkırdağımı da almış. Hayatımın en en zor öyle zamanları başladı. Artık yaptırmam, yoruldum" demişti.