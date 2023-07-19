Mustafa Sandal, Almanya bir müzisyenin şarkısını çaldığını iddia etti: Avukatım ilgilenecek - Son Dakika
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Mustafa Sandal, Almanya bir müzisyenin şarkısını çaldığını iddia etti: Avukatım ilgilenecek

19.07.2023 09:45

Mustafa Sandal, Almanya'da yaşayan Payman isimli bir şarkıcının kendisine ait "İsyankâr" şarkısının melodisini izinsiz şekilde kullanmasına tepki gösterdi. Sosyal medya hesabından tepki gösteren Sandal, "YouTube'da 1.9 milyon izlenmiş telifsiz bedelsiz. Oh ne ala" diyerek yasal yollara başvuracağını dile getirdi.

Başarılı şarkıcı Mustafa Sandal, Almanya'da yaşayan şarkıcı Payman'ın "İsyankâr" şarkısının melodisinin kullandığını öğrendi. Sosyal medya hesabından Payman'ın klibini paylaşan Sandal, "Usulüyle istese verirdik ama şarkıyı bire bir çalmak hiç olmamış. Avukatım ilgilenecek" dedi.

"ALMANLAR ŞARKIMIZI ÇALMIŞ"

Bir takipçisinin mesajı sayesinde 'İst Mir Egal' adlı şarkıda kendi melodisinin kullanıldığını öğrenen Mustafa Sandal, sosyal medya hesaplarından duruma tepki göstererek "Almanlar şarkımızı çalmış söylemiyorsunuz? Türkçe iki kelime de eklemişler. Bir takipçim gönderdi. YouTube'da 1.9 milyon izlenmiş telifsiz bedelsiz. Oh ne ala! Usulüyle istese verirdik ama şarkıyı bire bir çalmak hiç olmamış! Avukatım ilgilenecek" ifadelerini kullandı.

Alman müzisyen tarafından şarkısının çalındığını söyleyen Mustafa Sandal isyan etti: Avukatım ilgilenecek
Alman müzisyen tarafından şarkısının çalındığını söyleyen Mustafa Sandal isyan etti: Avukatım ilgilenecek
Alman müzisyen tarafından şarkısının çalındığını söyleyen Mustafa Sandal isyan etti: Avukatım ilgilenecek
Alman müzisyen tarafından şarkısının çalındığını söyleyen Mustafa Sandal isyan etti: Avukatım ilgilenecek
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Mustafa Sandal, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Mustafa Sandal, Almanya bir müzisyenin şarkısını çaldığını iddia etti: Avukatım ilgilenecek - Son Dakika


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SON DAKİKA: Mustafa Sandal, Almanya bir müzisyenin şarkısını çaldığını iddia etti: Avukatım ilgilenecek - Son Dakika
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