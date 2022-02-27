Mustafa Sandal'dan Emina Jahovic'e nafaka cevabı! Mahkeme kararını hatırlattı - Son Dakika
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Mustafa Sandal'dan Emina Jahovic'e nafaka cevabı! Mahkeme kararını hatırlattı

27.02.2022 12:19

Sırp şarkıcı Emina Jahovic, 2008-2018 yılları arasında evli olduğu, çocukları Yaman ve Yavuz'un babası Mustafa Sandal'ın toplam 1 milyon 105 bin 863 TL'lik nafaka borcu olduğunu öne sürdü. Mustafa Sandal'ın avukatı açıklama yaparak, dava hakkında gizlilik kararı verildiğini hatırlattı.

Mustafa Sandal, eski eşi Emina Jahovic'e ödediği aylık 15 bin TL'lik nafakanın iptali için dava açmıştı. Ünlü şarkıcı, eski eşinin Çubuklu Vadisi'ndeki evinin kira gelirini alma hakkından mahrum edilmesini istemiş, Jahovic ise davanın reddine başvurmuştu. Jahovic, eski eşinin toplam 1 milyon 105 bin 863 liralık nafaka borcu olduğunu iddia etti. Sandal'ın avukatında ise konuyla ilgili jet açıklama geldi.

"EKONOMİK OLARAK ÇOK RAHAT"

İstanbul Aile Mahkemesi'ndeki 'nafakanın azaltılması' davasının duruşmasına avukatı Altın Mimir'le katılan Sırp şarkıcı, "Mustafa ekonomik olarak rahat. Çocukları okula götürüp getirmesi için araba alacaktı ya da kiralayacaktı. Çocukların tatil paralarını ve evdeki yardımcıların paralarını ödeyecekti. Hiçbirini ödemedi. Nafakayı ödemiyor" dedi. Jahovic'in avukat Altın Mimir ise "Mustafa Sandal, nafaka borcunu ödemezse mahkeme hapis cezası verecek" şeklinde konuştu.

Mustafa Sandal'dan eski eşi Emina Jahovic'e 1 milyonluk nafaka cevabı! Gizlilik kararını hatırlattı

SANDAL CEPHESİNDEN İLK AÇIKLAMA

Bu iddia sonrası Mustafa Sandal'ın avukatı Mutluer Doğan Şişman'dan açıklama geldi. Sandal, avukatı aracılığıyla "Görülmekte olan davaya ilişkin İstanbul 3. Aile Mahkemesi tarafından yayın yasağı konulduğunu ve gizlilik kararı verildiğini hatırlatırız" açıklamasını yaptı.

Mustafa Sandal'dan eski eşi Emina Jahovic'e 1 milyonluk nafaka cevabı! Gizlilik kararını hatırlattı

MUSTAFA SANDAL-EMİNA JAHOVİC EVLİLİĞİ

13 Ocak 2008 tarihinde Boşnak şarkıcı Emina Sandal Türkcan (Jahovic) ile evlenen Mustafa Sandal'ın bu evlilikten Yaman (d.2009) ve Yavuz (d.2012) adında 2 erkek çocuğu vardır. Çift 6 Haziran 2018 tarihinde anlaşmalı olarak boşanmıştır. Mustafa Sandal, 10 Haziran 2022'de Melis Sütşurup ile nikah masasına oturacak.

Mustafa Sandal'dan eski eşi Emina Jahovic'e 1 milyonluk nafaka cevabı! Gizlilik kararını hatırlattı
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Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Mustafa Sandal'dan Emina Jahovic'e nafaka cevabı! Mahkeme kararını hatırlattı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Mustafa Sandal'dan Emina Jahovic'e nafaka cevabı! Mahkeme kararını hatırlattı - Son Dakika
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