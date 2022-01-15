3 buçuk sene aşk yaşadığı Mustafa Sandal ile evlenen şarkıcı Emina Jahovic, 10 yıllık evliliğini 2018 yılında bitirdi. Evliliğinden 2 çocuk dünyaya getiren şarkıcı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor.
Instagram'da 633 bin takipçisi bulunan Emina Jahovic, 40. yaşına özel verdiği pozları takipçilerinin beğenisine sundu. Konfetilerin içinde verdiği pozları "Hoş geldin 40" notuyla paylaşan Jahovic, kusursuz fiziğiyle de hayranlarından tam not aldı.
Son Dakika › Magazin › Mustafa Sandal'ın eski eşi Emina Jahovic, 40. doğum gününe özel pozlar verdi - Son Dakika Magazin