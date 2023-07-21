Nazan Öncel'in adı İzmir'deki bir sokağa verildi - Son Dakika
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Nazan Öncel'in adı İzmir'deki bir sokağa verildi

21.07.2023 09:09

Karşıyaka Belediyesi, Bostanlı ve Yalı Mahalleleri arasındaki caddeye Nazan Öncel'in ismini verdi. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla güzel haberi veren Öncel, Karşıya Belediye Başkanı Cemil Tugay'a teşekkür ederek "Eylül gelsin kurdele kesmeye gideceğiz" ifadelerini kullandı.

Şarkıları dillerden düşmeyen usta sanatçı Nazan Öncel'in adı, İzmir Karşıya'daki bir sokağa verildi. Güzel haberi sosyal medya hesabından vererek belediye başkanına teşekkür eden şarkıcıya, ünlü isimlerden de yorum yağdı.

"NAZAN ÖNCEL SOKAĞI"

Karşıyaka Belediye Başkanlığı, 19 Aralık 2022 tarihli önergeyle Bostanlı ve Yalı mahalleleri arasındaki ortak yol olan 6323. Sokağın 1671. Sokaktan Caher Dudayev Bulvarına kadar olan kısmının adını Nazan Öncel Sokağı olarak değiştirme kararı aldı. Instagram hesabından yaptığı paylaşımla Karşıya Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın verdiği sözü tutmasından dolayı mutluluğunu dile getiren Öncel, "Bu işaretli yerin adı artık Nazan Öncel Caddesi, verdiği sözü tutan başkana Cemil Tugay denir. Eylül gelsin, kurdele keseceğiz" dedi.

Nazan Öncel'in adı İzmir'deki bir sokağa verildi

AYLİN ASLIM: ÖNÜNDE GİDİP FOTOĞRAF ÇEKTİRECEĞİM

Öncel'in paylaşımına ünlü isimlerden yorum gecikmedi. Sumru Yavrucuk ve Asena Tugal Öncel'i tebrik ederken Aylin Aslım da "Ah! Ne güzel, ne tatlı, ne de harika bir haber ya! Önünde gidip foto çekilmek de bir hedef olarak notlarımıza yazılsın şimdi" yorumunu yaptı.

Nazan Öncel'in adı İzmir'deki bir sokağa verildi
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Son Dakika Magazin Nazan Öncel'in adı İzmir'deki bir sokağa verildi - Son Dakika


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