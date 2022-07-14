Nez kendini kaybetti, cinsel ilişkiye girdiği yerleri açıkladı! "Ben kıskanç bir kadın değilim, açık ilişki yaşamak istiyorum" - Son Dakika
Üye Girişi

Nez kendini kaybetti, cinsel ilişkiye girdiği yerleri açıkladı! "Ben kıskanç bir kadın değilim, açık ilişki yaşamak istiyorum"

14.07.2022 15:30

Genç yaşında şöhret olan ve bir döneme damga vuran Nez, konuk olduğu bir programda cinsel hayatını anlattı. Açık ilişki yaşamaya sıcak baktığını söyleyen Nez, cinsel ilişkiye girdiği en ilginç yerin sinema salonu ve özel jeti olduğunu belirtti.

"Sakın Ha" isimli şarkısıyla bir döneme damga vuran Nez, Cake Mosq isimli YouTube kanalında yayınlanan Buralarda Neler Dönüyor Bi Bilsen programına konuk oldu. Özel hayatı hakkında konuşan şarkıcı, cinsellikle ilgili soruları da yanıtladı.

"AÇIK İLİŞKİ YAŞAMAK İSTİYORUM"

Şarkıcı Nez, sunucunun "Açık ilişki yaşadın mı yaşayabilir misin?" sorusuna "Ben kıskanç bir kadın değilim, zaman geçmiştir olabilir, açık ilişkiyi ben yaşamak istiyorum genellikle. Büyük konuşmamak lazım" cevabını verdi.

Şarkıcı Nez, cinsel ilişkiye girdiği en sıra dışı yerleri anlattı: Sinema salonu ve özel jetim

"ÖZEL JETİMDE İLİŞKİYE GİRDİM"

Cinsel hayatıyla ilgili de konuşan Nez, cinsel ilişkiye girdiği en ilginç yerleri de anlattı. Bir sinema salonunda cinsel ilişkiye girdiğini söyleyen şarkıcı, "Özel jet, yalan söylemeye gerek yok. Özel jetim vardı bir dönem. Konserden konsere kullanıyordum ve jette oldu" dedi.

Şarkıcı Nez, cinsel ilişkiye girdiği en sıra dışı yerleri anlattı: Sinema salonu ve özel jetim
Şarkıcı Nez, cinsel ilişkiye girdiği en sıra dışı yerleri anlattı: Sinema salonu ve özel jetim
Şarkıcı Nez, cinsel ilişkiye girdiği en sıra dışı yerleri anlattı: Sinema salonu ve özel jetim
Şarkıcı Nez, cinsel ilişkiye girdiği en sıra dışı yerleri anlattı: Sinema salonu ve özel jetim
Şarkıcı Nez, cinsel ilişkiye girdiği en sıra dışı yerleri anlattı: Sinema salonu ve özel jetim
YORUMLAR
500
Aleyna Tilki'yi koruyan Nez Demet Akalın'a ateş püskürdü: Bazı isimler benim adımın yanında olmamalı Aleyna Tilki'yi koruyan Nez Demet Akalın'a ateş püskürdü: Bazı isimler benim adımın yanında olmamalı Sokakta AK Parti'yi eleştiren gencin yakasına yapışan kadın: AK Parti'ye değil de kara partiye mi verelim? Sokakta AK Parti'yi eleştiren gencin yakasına yapışan kadın: AK Parti'ye değil de kara partiye mi verelim?

Youtube, Nez, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Nez kendini kaybetti, cinsel ilişkiye girdiği yerleri açıkladı! 'Ben kıskanç bir kadın değilim, açık ilişki yaşamak istiyorum' - Son Dakika


Son Dakika
15:35 Psikolojisi bozuk olan asker, hava değişimi iznine geldiği evde babasını öldürdü, annesi ile kardeşini yaraladı
15:31 İmamoğlu protesto edildi! Saraçhane'de bulunan İBB binasının önüne "İstanbul'a hoş geldin" yazılı pankart asıldı
15:30 Nez kendini kaybetti, cinsel ilişkiye girdiği yerleri açıkladı! "Ben kıskanç bir kadın değilim, açık ilişki yaşamak istiyorum"
15:22 Cinayet şüphelisi Tokatspor Başkanı, Nazmi Arıkanı öldürdü mü? Ufuk Akçekaya'nın ifadesi ortaya çıktı
15:14 İskeçe Müftüsü Ahmet Mete vefat etti! Cumhurbaşkanı Erdoğan eşini aradı
14:49 Şef Mehmet Yalçınkaya'dan MasterChef'te "Hayır" oyu kullandığı yarışmacıya iş teklifi
14:35 Manchester United kasanın ağzını açtı! Frenkie De Jong için dudak uçuklatan bedel
14:03 Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko sahaya çıkıyor! İşte THY EuroLeague'de ilk hafta programı...
13:43 Aleyna Tilki'yi koruyan Nez Demet Akalın'a ateş püskürdü: Bazı isimler benim adımın yanında olmamalı
13:39 15 Temmuz etkinliğine davet edilmediğini söyleyen İmamoğlu: Erdoğan'ı Saraçhane'de bekleyeceğim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.07.2022 15:53:48. #1.13#
SON DAKİKA: Nez kendini kaybetti, cinsel ilişkiye girdiği yerleri açıkladı! "Ben kıskanç bir kadın değilim, açık ilişki yaşamak istiyorum" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement