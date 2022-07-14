"Sakın Ha" isimli şarkısıyla bir döneme damga vuran Nez, Cake Mosq isimli YouTube kanalında yayınlanan Buralarda Neler Dönüyor Bi Bilsen programına konuk oldu. Özel hayatı hakkında konuşan şarkıcı, cinsellikle ilgili soruları da yanıtladı.
Şarkıcı Nez, sunucunun "Açık ilişki yaşadın mı yaşayabilir misin?" sorusuna "Ben kıskanç bir kadın değilim, zaman geçmiştir olabilir, açık ilişkiyi ben yaşamak istiyorum genellikle. Büyük konuşmamak lazım" cevabını verdi.
Cinsel hayatıyla ilgili de konuşan Nez, cinsel ilişkiye girdiği en ilginç yerleri de anlattı. Bir sinema salonunda cinsel ilişkiye girdiğini söyleyen şarkıcı, "Özel jet, yalan söylemeye gerek yok. Özel jetim vardı bir dönem. Konserden konsere kullanıyordum ve jette oldu" dedi.
Son Dakika › Magazin › Nez kendini kaybetti, cinsel ilişkiye girdiği yerleri açıkladı! 'Ben kıskanç bir kadın değilim, açık ilişki yaşamak istiyorum' - Son Dakika