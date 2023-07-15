Nilsu Berfin Aktaş, kimselere söylemeden boşandı - Son Dakika
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Nilsu Berfin Aktaş, kimselere söylemeden boşandı

15.07.2023 08:59

Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisinin ardından FOX TV'de yayınlanmaya başlayan "Yaz Şarkısı" isimli dizide başrol oynayan Nilsu Berfin Aktaş, özel hayatıyla gündeme gelmeye devam ediyor. Oyuncu, 2 yıl önce sessiz sedasız evlendiği Serdar Sertçelik ile aynı şekilde boşandı. Aktaş ve Sertçelik, Büyükada'daki Adalar Adliyesi'nde boşanma kararını 10 dakikalık bir duruşma ile sonlandırdılar.

Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisinin ardından FOX TV'de yayınlanmaya başlayan Yaz Şarkısı isimli dizide başrol oynayan Nilsu Berfin Aktaş, özel hayatıyla gündeme gelmeye devam ediyor. 24 yaşındaki oyuncu, 2 yıl önce sessiz sedasız evlendiği Serdar Sertçelik ile aynı şekilde boşandı.

EVLİLİK 10 DAKİKADA BİTTİ

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Nilsu Berfin Aktaş bir süredir ayrı yaşadığı Serdar Sertçelik'le geçtiğimiz haftalarda boşanma kararı almıştı. Güzel oyuncu bugün Büyükada'daki Adalar Adliyesi'nde boşandı. Tarafların hazır bulunduğu duruşmada Aktaş ve Sertçelik boşanma konusunda anlaştıklarını beyan etti. Karşılıklı birbirlerinden talepte bulunmayan ikilinin duruşması 10 dakika sürdü.

Nilsu Berfin Aktaş, sessiz sedasız boşandı
Nilsu Berfin Aktaş, sessiz sedasız boşandı
Nilsu Berfin Aktaş, sessiz sedasız boşandı
Nilsu Berfin Aktaş, sessiz sedasız boşandı
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Nilsu Berfin Aktaş, Serdar Sertçelik, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Nilsu Berfin Aktaş, kimselere söylemeden boşandı - Son Dakika


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