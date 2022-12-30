Oyuncu Nur Sürer, Camdaki Kız'dan ayrıldı! Başrol oyuncuları arka arkaya veda paylaşımı yaptı - Son Dakika
Üye Girişi

Oyuncu Nur Sürer, Camdaki Kız'dan ayrıldı! Başrol oyuncuları arka arkaya veda paylaşımı yaptı

30.12.2022 16:12
Oyuncu Nur Sürer, Camdaki Kız'dan ayrıldı! Başrol oyuncuları arka arkaya veda paylaşımı yaptı

Usta oyuncu Nur Sürer, ilk bölümden bu yana başrolünü oynadığı Camdaki Kız, dizisinden ayrıldı. Dizi ekibi oyuncu için bir ölüm ilanı yayınlarken Burcu Biricik, Enis Arıkan ve Cihangir Ceyhan, partnerlerine veda paylaşımı yaptı.

Başrollerini Feyyaz Şerifoğlu, Burcu Biricik, Enis Arıkan, Tamer Yiğit, Cihangir Ceyhan ve Nur Sürer'in paylaştığı Camdaki Kız'ın 63. bölümünde bir veda yaşandı. İlk bölümden beri dizide yer alan Nur Sürer, senaryo gereği kendini öldürerek diziden ayrıldı.

ÖLÜM İLANI VERİLDİ

Dizide yaşanan ölüm sahnesinde gözyaşları sel olurken Sürer'in canlandırdığı Feride İpekoğlu için gazeteye ölüm ilanı verildi. İlanda "Acı kaybımız… Merhum Adil İpekoğlu'nun biricik eşi, Nalan ve Sedat Koroğlu'nun değerli anneleri, Gülcihan ve Rafet Koroğu'nun dünürleri Hafize'nin yoldaşı Feride İpekoğlu 29 Aralık 2022 tarihinde vefat etmiştir. Ruhu şad, mekanı cennet olsun" ifadelerine yer verildi.

Nur Sürer, Camdaki Kız'dan ayrıldı! Başrol oyuncuları peş peşe veda paylaşımı yaptı

BURCU BİRİCİK'TEN VEDA PAYLAŞIMI

Dizide annesini oynayan Nur Sürer'e Instagram hesabından bir veda paylaşımı yapan Burcu Biricik, "Sen benim başıma gelen en güzel şey. Canım Nur Sürer, seninle çalışma şerefine nail olmak benim için büyük gurur. Senden (hem bir kadın hem de oyuncu olarak) öğrendiklerime, yoldaşlığına, sevgine, partnerliğine minnettarım. Seni aşırı seviyorum aşırı" ifadelerin kullandı.

Nur Sürer, Camdaki Kız'dan ayrıldı! Başrol oyuncuları peş peşe veda paylaşımı yaptı

ENİS ARIKAN: KÖTÜ KALPLİM, NUR YÜZLÜM

Dizinin diğer başrol oyuncusu Enis Arıkan ise Instagram hesabından Nur Sürer'le fotoğraflarını yayınlayarak "Benim kötü kalplim Nur yüzlüm. Sensiz nasıl olacak bilmiyorum. İçim gidiyor sana. Seni çok seviyoruz, öyle böyle değil" notunu düştü.

Cihangir Ceyhan ise yaptığı paylaşımda "Bu seninle ikinci vedamız. Seni çok seviyorum" dedi.

Nur Sürer, Camdaki Kız'dan ayrıldı! Başrol oyuncuları peş peşe veda paylaşımı yaptı
Nur Sürer, Camdaki Kız'dan ayrıldı! Başrol oyuncuları peş peşe veda paylaşımı yaptı
Nur Sürer, Camdaki Kız'dan ayrıldı! Başrol oyuncuları peş peşe veda paylaşımı yaptı
Nur Sürer, Camdaki Kız'dan ayrıldı! Başrol oyuncuları peş peşe veda paylaşımı yaptı
Nur Sürer, Camdaki Kız'dan ayrıldı! Başrol oyuncuları peş peşe veda paylaşımı yaptı
Nur Sürer, Camdaki Kız'dan ayrıldı! Başrol oyuncuları peş peşe veda paylaşımı yaptı
Nur Sürer, Camdaki Kız'dan ayrıldı! Başrol oyuncuları peş peşe veda paylaşımı yaptı
YORUMLAR
500

Camdaki Kız, Nur Sürer, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Oyuncu Nur Sürer, Camdaki Kız'dan ayrıldı! Başrol oyuncuları arka arkaya veda paylaşımı yaptı - Son Dakika


Son Dakika
15:59 İYİ Partili isimlerle çektirdiği fotoğraf tartışma yaratmıştı! Sinan Ateş başından vurularak öldürüldü
15:52 Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan TFF'ye çağrı: Sivasspor-Galatasaray maçı tekrar edilsin
15:41 Ali Koç canlı yayında isim verdi! İşte TFF'nin düdük astıracağı ünlü hakem
15:23 Eski hakem Fırat Aydınus'tan Galatasaray maçının olaylı hakemi için ilginç tespit: Tünele girdi
15:21 Ankara kulislerinde konuşulan iddia: Erdoğan ve Bahçeli erken seçim için 30 Nisan tarihinde uzlaştı
15:17 Sokak ortasında abisini öldüren şahıs annesinin mezarı başında intihar etti
15:12 Uzun süredir ortalarda görünmeyen Fatmagül Fakı anne oldu! İşte oğluyla ilk paylaşımı
15:11 İlk EYT anketi yapıldı! Araştırmada "Memnun değilim" diyenlerin oranı gündem oldu
14:41 Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş Ankara'da cuma namazın sonrası başından vurularak öldürüldü
14:36 Cinsel içerikli videolar paylaşıp şantaj yapan sosyal medya fenomeni Gaga Bulut, tutuklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.12.2022 16:12:39. #1.11#
SON DAKİKA: Oyuncu Nur Sürer, Camdaki Kız'dan ayrıldı! Başrol oyuncuları arka arkaya veda paylaşımı yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement