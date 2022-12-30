Oyuncu Nur Sürer, Camdaki Kız'dan ayrıldı! Başrol oyuncuları arka arkaya veda paylaşımı yaptı

Başrollerini Feyyaz Şerifoğlu, Burcu Biricik, Enis Arıkan, Tamer Yiğit, Cihangir Ceyhan ve Nur Sürer'in paylaştığı Camdaki Kız'ın 63. bölümünde bir veda yaşandı. İlk bölümden beri dizide yer alan Nur Sürer, senaryo gereği kendini öldürerek diziden ayrıldı.

ÖLÜM İLANI VERİLDİ

Dizide yaşanan ölüm sahnesinde gözyaşları sel olurken Sürer'in canlandırdığı Feride İpekoğlu için gazeteye ölüm ilanı verildi. İlanda "Acı kaybımız… Merhum Adil İpekoğlu'nun biricik eşi, Nalan ve Sedat Koroğlu'nun değerli anneleri, Gülcihan ve Rafet Koroğu'nun dünürleri Hafize'nin yoldaşı Feride İpekoğlu 29 Aralık 2022 tarihinde vefat etmiştir. Ruhu şad, mekanı cennet olsun" ifadelerine yer verildi.

BURCU BİRİCİK'TEN VEDA PAYLAŞIMI

Dizide annesini oynayan Nur Sürer'e Instagram hesabından bir veda paylaşımı yapan Burcu Biricik, "Sen benim başıma gelen en güzel şey. Canım Nur Sürer, seninle çalışma şerefine nail olmak benim için büyük gurur. Senden (hem bir kadın hem de oyuncu olarak) öğrendiklerime, yoldaşlığına, sevgine, partnerliğine minnettarım. Seni aşırı seviyorum aşırı" ifadelerin kullandı.

ENİS ARIKAN: KÖTÜ KALPLİM, NUR YÜZLÜM

Dizinin diğer başrol oyuncusu Enis Arıkan ise Instagram hesabından Nur Sürer'le fotoğraflarını yayınlayarak "Benim kötü kalplim Nur yüzlüm. Sensiz nasıl olacak bilmiyorum. İçim gidiyor sana. Seni çok seviyoruz, öyle böyle değil" notunu düştü.

Cihangir Ceyhan ise yaptığı paylaşımda "Bu seninle ikinci vedamız. Seni çok seviyorum" dedi.