Nusret, Şampiyonlar Ligi partisinden kovuldu mu? Açıklama yaptı

Et restoranı zinciriyle dünya çapında ün kazanan ve "Salt Bae" hareketiyle sosyal medyada fenomen olan Nusret Gökçe, Şampiyonlar Ligi sonrası düzenlenen partiye alınmağı ve kapıdan kovulduğu haberlerini yalanladı.

Fransız ekibi Paris Saint-Germain, UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde İtalyan temsilcisi Inter'ı 5-0 gibi tarihi bir skorla yenerek şampiyon oldu. Paris, tarihinde bu kupanın sahibi olma başarısını gösterdi. Paris Saint-Germain, maç sonrası büyük bir parti düzenledi. Nusret, futbolcular arasında düzenlenen partiye giriş yapmak istedi ancak mekanın güvenlik görevlileri, Nusret'i içeri almadı. Nusret'in kapıdan kovulduğu anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

NUSRET AÇIKLAMA YAPTI

Nusret, Instagram'da yaptığı açıklamada "kovuldu" iddialarını yalanlayarak o anlara ait bir video da koydu.

"BÖYLE ŞEYLERİ KAFANIZA TAKMAYIN"

Söz konusu haberlere ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Nusret, herhangi bir parti olmadığını vurgulayarak şunları kaydetti:

"Şampiyonlar Ligi final maçından sonra UEFA otobüsü ile otele geldik, o an orada bulunmamızın nedeni, bizi orada görmek isteyen binlerce hayranımızdı. Ben her zaman olduğu gibi onların sevgisine karşılık vermek ve fotoğraf çektirmek için o alandaydım oluşan yoğunluktan dolayı kendi otelime gitmek için aracımı beklerken kapının önünde arkam dönük bir şekilde Dormen Bey'in bir yönlendirmesi oldu hiçbir şekilde ortada davet parti gibi bir organizasyon yoktu dolayısıyla partiye alınmadığıma dair çıkan haberlerin hepsi asılsızdır. Bilinmesini isterim ki biz hiçbir zaman herhangi bir yere alınmak için değil sevgiyle çağrıldığımız her yere gitmekten mutluluk duyarız. Böyle küçük şeyleri kafanıza takmayın."

FENERBAHÇE'NİN KUPA TÖRENİNDE DE YER ALMIŞTI

Fenerbahçe'nin Monaco karşısındaki EuroLeague zaferinden sonra sahaya inen Nusret, kupa törenine Ali Koç'la birlikte katılmıştı. Elinde kupayla poz veren Gökçe'nin o anları Fenerbahçe taraftarının tepkisini almıştı.

DÜNYA KUPASI FİNALİNDE DE SAHAYA GİRMİŞTİ

Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda ünlü şef Nusret'in kupa töreninde sahaya girip Dünya Kupası'nı kaldırması infial yaratmıştı.

KUPAYLA POZ VERMİŞTİ

Nusret Gökçe'nin dev final sonrası kupa töreninde sahaya nasıl girdiği ve kupayla nasıl poz verebildiği uzun süre tartışılmıştı. Futbolcuların yanına giden Nusret, Dünya Kupası'yla birlikte fotoğraf çekilmişti.