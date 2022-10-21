Sihirli Annem'in Betüş'ü oğluyla fotoğrafını paylaştı! Takipçilerinden aynı yorum geldi - Son Dakika
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Sihirli Annem'in Betüş'ü oğluyla fotoğrafını paylaştı! Takipçilerinden aynı yorum geldi

21.10.2022 22:55

Bir dönem ekranların en sevilen dizisi olan Sihirli Annem'de Betüş karakterine hayat veren İnci Türkay oğluyla tatil fotoğraflarını paylaştı. Ünlü oyuncunun takipçileri "Abla-kardeş gibisiniz" ve "Oğlunuz sizin kopyanız" yorumlarını yaptı.

Sihirli Annem dizisinde canlandırdığı 'Betüş Peri' karakteriyle gönüllerde taht kuran İnci Türkay, yaşamını İngiltere'de sürdürüyor.

OĞLUYLA TATİL POZLARINI PAYLAŞTI

Eski manken Atilla Saral ile mutlu bir evliliği olan oyuncu İnci Türkay, ilk evliliğinden dünyaya gelen oğlu Ali ile tatil yapmak için İtalya'ya gitti. Oğluyla tatil pozlarını paylaşan Türkay, sosyal medyada gündem oldu.

Oğlu Ortaya Çıktı! Görenler Şaştı Kaldı

"ABLA-KARDEŞ GİBİSİNİZ"

Ünlü oyuncunun sevenleri, "Abla-kardeş gibisiniz", "Oğlunuz sizin kopyanız" ve "Oğlunuz olduğunu bilmiyorduk" şeklinde yorumlarda bulundu.

Oğlu Ortaya Çıktı! Görenler Şaştı Kaldı
Oğlu Ortaya Çıktı! Görenler Şaştı Kaldı
Oğlu Ortaya Çıktı! Görenler Şaştı Kaldı
Kaynak: Snob Magazin
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Sihirli Annem, Atilla Saral, İnci Türkay, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Sihirli Annem'in Betüş'ü oğluyla fotoğrafını paylaştı! Takipçilerinden aynı yorum geldi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sihirli Annem'in Betüş'ü oğluyla fotoğrafını paylaştı! Takipçilerinden aynı yorum geldi - Son Dakika
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