Sihirli Annem'in Betüş'ü oğluyla fotoğrafını paylaştı! Takipçilerinden aynı yorum geldi

Sihirli Annem dizisinde canlandırdığı 'Betüş Peri' karakteriyle gönüllerde taht kuran İnci Türkay, yaşamını İngiltere'de sürdürüyor.

OĞLUYLA TATİL POZLARINI PAYLAŞTI

Eski manken Atilla Saral ile mutlu bir evliliği olan oyuncu İnci Türkay, ilk evliliğinden dünyaya gelen oğlu Ali ile tatil yapmak için İtalya'ya gitti. Oğluyla tatil pozlarını paylaşan Türkay, sosyal medyada gündem oldu.

"ABLA-KARDEŞ GİBİSİNİZ"

Ünlü oyuncunun sevenleri, "Abla-kardeş gibisiniz", "Oğlunuz sizin kopyanız" ve "Oğlunuz olduğunu bilmiyorduk" şeklinde yorumlarda bulundu.