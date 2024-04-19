Ojelerini çıkartıp dolgularını eritti! Sakal bırakan Kerimcan Durmaz bambaşka biri oldu - Son Dakika
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Ojelerini çıkartıp dolgularını eritti! Sakal bırakan Kerimcan Durmaz bambaşka biri oldu

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Yıllardır abartılı makyajı ve kıyafetleriyle adından söz ettiren Kerimcan Durmaz, imaj değişikliğine gitti. Yüzündeki botoksları erittiren Durmaz, sakal bıraktı.

19.04.2024 15:54  Güncelleme: 16:06
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YouTube kanalında yayınladığı videolar ve sahne şovlarıyla uzun süredir adından söz ettiren fenomen Kerimcan Durmaz, son haliyle bambaşka biri oldu.

Uzun yıllar abartılı makyaj, kıyafet ve aksesuarıyla dikkat çeken Kerimcan Durmaz, yüzündeki dolguları erittirerek imaj değişikliğine gitti. Estetik operasyonlarını sonlandırarak tarzını değiştiren Durmaz, bir de sakal bıraktı. Vücudunu geliştirmek için spor yapan fenomenin son hali takipçilerini de şaşkına çevirdi. Durmaz'ın son zamanlarda videolarında sürekli sesini kalınlaştırarak konuşması ve tespihle poz vermesi de dikkatlerden kaçmadı.

İşte Durmaz'ın yeni ve eski imajından kareler...

Ojelerini çıkartıp dolgularını eritti! Sakal bırakan Kerimcan Durmaz bambaşka biri oldu
Ojelerini çıkartıp dolgularını eritti! Sakal bırakan Kerimcan Durmaz bambaşka biri oldu
Ojelerini çıkartıp dolgularını eritti! Sakal bırakan Kerimcan Durmaz bambaşka biri oldu
Ojelerini çıkartıp dolgularını eritti! Sakal bırakan Kerimcan Durmaz bambaşka biri oldu
Ojelerini çıkartıp dolgularını eritti! Sakal bırakan Kerimcan Durmaz bambaşka biri oldu
Ojelerini çıkartıp dolgularını eritti! Sakal bırakan Kerimcan Durmaz bambaşka biri oldu
Ojelerini çıkartıp dolgularını eritti! Sakal bırakan Kerimcan Durmaz bambaşka biri oldu

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Son Dakika Magazin Ojelerini çıkartıp dolgularını eritti! Sakal bırakan Kerimcan Durmaz bambaşka biri oldu - Son Dakika

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    Yorumlar (3)

  • Selim Kayisi: Bu adamı tanımadığım için kendimle gurur duyuyorum. 39 2 Yanıtla
  • zırtapoz selami: DÖNME BİLE DÖNDÜ, SEN DÖNMEDİN :( 15 0 Yanıtla
  • Özkan Özdemir: ne sklr ha 3 1 Yanıtla

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SON DAKİKA: Ojelerini çıkartıp dolgularını eritti! Sakal bırakan Kerimcan Durmaz bambaşka biri oldu - Son Dakika
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