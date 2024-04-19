YouTube kanalında yayınladığı videolar ve sahne şovlarıyla uzun süredir adından söz ettiren fenomen Kerimcan Durmaz, son haliyle bambaşka biri oldu.
Uzun yıllar abartılı makyaj, kıyafet ve aksesuarıyla dikkat çeken Kerimcan Durmaz, yüzündeki dolguları erittirerek imaj değişikliğine gitti. Estetik operasyonlarını sonlandırarak tarzını değiştiren Durmaz, bir de sakal bıraktı. Vücudunu geliştirmek için spor yapan fenomenin son hali takipçilerini de şaşkına çevirdi. Durmaz'ın son zamanlarda videolarında sürekli sesini kalınlaştırarak konuşması ve tespihle poz vermesi de dikkatlerden kaçmadı.
Son Dakika › Magazin › Ojelerini çıkartıp dolgularını eritti! Sakal bırakan Kerimcan Durmaz bambaşka biri oldu - Son Dakika
A Milli Erkek Basketbol Takımı ve Panathinaikos'un başantrenörü Ergin Ataman'ın 89 yaşında vefat eden babası İbrahim Nuray Ataman, Zincirlikuyu Camisi'nde düzenlenen cenaze töreniyle toprağa verildi. Cenazeye birçok spor ve sanat camiasından isimler katıldı.
Babası Tom Cruise ile 10 yıldır görüşmeyen ve basında hiç yer almayan kızı Suri Cruise 18 yaşına bastı. Yıllar sonra ilk kez görüntülenen genç kızın, annesine benzerliği de dikkat çekti.
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