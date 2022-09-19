Gelsin Hayat Bildiği Gibi'nin Yeliz'i usta sanatçı Levent Kırca'nın kızı çıktı

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Türkiye'nin en önemli ve unutulmaz komedyenleri arasında yer alan Levent Kırca'nın kızı Ayşe Kırca'nın son hali gündem oldu.

2015'TE HAYATINI KAYBETTİ

2015'te hayatını kaybeden Levent Kırca, ekranlarda olan dönemde birçok başarı elde etti. Unutulmaz oyuncu, bu defa kızıyla anıldı. Kızı da babası gibi oyuncu çıktı. Levent Kırca'nın kızının kim olduğunu görenler şaştı kaldı.

SOL YANIM DİZİSİNDE OYNADI

Ayşe Kırca 2020-2021 döneminde yayınlanan Sol Yanım dizisinde Yasemin rolünü oynadı. Temmuz 2022'de başlayan Gelsin Hayat Bildiği gibi dizisinde ise Yeliz rolüne hayat verdi.

4 YIL OYUNCULUK EĞİTİMİ ALDI

28 yaşındaki Ayşe Kırca New York Film Academy'de 4 yıl oyunculuk eğitimi aldı. 28 yaşındaki Ayşe Kırca New York Film Academy'de 4 yıl oyunculuk eğitimi aldı.

İşte Ayşe'nin son hali: