Gelsin Hayat Bildiği Gibi'nin Yeliz'i usta sanatçı Levent Kırca'nın kızı çıktı - Son Dakika
Üye Girişi

Gelsin Hayat Bildiği Gibi'nin Yeliz'i usta sanatçı Levent Kırca'nın kızı çıktı

19.09.2022 21:04

Yaz döneminin en çok izlenen dizilerinden olan Gelsin Hayat Bildiği Gibi'nin Yeliz'i hem güzelliği hem de oyunculuğu ile dikkat çekiyor. Genç oyuncu Ayşe Kırca'nın oynadığı Yeliz, Gelsin Hayat Bildiği Gibi'nin de sevilen karakterlerinden oldu. Ayşe Kırca'nın usta oyuncu Levent Kırca'nın kızı olduğu çok az kişi tarafından biliniyor.

Türkiye'nin en önemli ve unutulmaz komedyenleri arasında yer alan Levent Kırca'nın kızı Ayşe Kırca'nın son hali gündem oldu.

2015'TE HAYATINI KAYBETTİ

2015'te hayatını kaybeden Levent Kırca, ekranlarda olan dönemde birçok başarı elde etti. Unutulmaz oyuncu, bu defa kızıyla anıldı. Kızı da babası gibi oyuncu çıktı. Levent Kırca'nın kızının kim olduğunu görenler şaştı kaldı.

Ünlü komedyen Levent Kırca'nın kızı çok tanıdık çıktı, yıllar sonra görenler gözlerine inanamadı

SOL YANIM DİZİSİNDE OYNADI

Ayşe Kırca 2020-2021 döneminde yayınlanan Sol Yanım dizisinde Yasemin rolünü oynadı. Temmuz 2022'de başlayan Gelsin Hayat Bildiği gibi dizisinde ise Yeliz rolüne hayat verdi.

Ünlü komedyen Levent Kırca'nın kızı çok tanıdık çıktı, yıllar sonra görenler gözlerine inanamadı

4 YIL OYUNCULUK EĞİTİMİ ALDI

28 yaşındaki Ayşe Kırca New York Film Academy'de 4 yıl oyunculuk eğitimi aldı. 28 yaşındaki Ayşe Kırca New York Film Academy'de 4 yıl oyunculuk eğitimi aldı.

İşte Ayşe'nin son hali:

Ünlü komedyen Levent Kırca'nın kızı çok tanıdık çıktı, yıllar sonra görenler gözlerine inanamadı
Ünlü komedyen Levent Kırca'nın kızı çok tanıdık çıktı, yıllar sonra görenler gözlerine inanamadı
Ünlü komedyen Levent Kırca'nın kızı çok tanıdık çıktı, yıllar sonra görenler gözlerine inanamadı
YORUMLAR
500

Levent Kırca, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Gelsin Hayat Bildiği Gibi'nin Yeliz'i usta sanatçı Levent Kırca'nın kızı çıktı - Son Dakika


Son Dakika
21:04 Gelsin Hayat Bildiği Gibi'nin Yeliz'i usta sanatçı Levent Kırca'nın kızı çıktı
20:54 İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun olası Cumhurbaşkanı adaylığıyla ilgili HDP'den açıklama: Kabul görmez
20:42 TFF'den beklenen açıklama! A Milli Takım'ın başına Sergen Yalçın mı geçecek?
19:57 Sürpriz görüşme! Akşener, Babacan ve Davutoğlu bir araya gelecek
19:43 AK Partili vatandaştan CHP lideri Kılıçdaroğlu'na çarpıcı sözler: Helallik istiyorum
19:34 Udinese'de top koşturan Tolgay Arslan'a hırsız şoku! Maç sırasında evine girmişler
19:11 Acun Ilıcalı trafik kazası geçirdi! Hastanede tedaviye alındı
18:39 Fenerbahçeli İsmail Yüksek milli davet sonrası yaşadıklarını anlattı: Yemek yerken titriyordum
18:12 Adnan Oktar davasında mütalaa açıklandı! 215 sanık yeniden yargılanıyor
18:09 2 kişiyi öldürdükten sonra 2 polisi vurmuştu! Saldırgan viyadük altında yakalandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.09.2022 21:09:34. #1.11#
SON DAKİKA: Gelsin Hayat Bildiği Gibi'nin Yeliz'i usta sanatçı Levent Kırca'nın kızı çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement