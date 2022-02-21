Ömür Gedik mini elbisesi ile kasıp kavurdu! 3 yıl önceki sözleri akıllara geldi

Gedik'in son paylaşımı yıllar önceki sözlerini akıllara getirdi.

İDDİALI PAYLAŞIMINA BEĞENİ YAĞDI

Son dönemde hayvan haklarıyla ilgili ciddi çalışmalar yapan Gedik, sosyal medya hesabından süper mini elbisesiyle verdiği pozları paylaştı. Sevenleri ünlü yazarın fotoğrafına yorum ve beğeni yağdırdı. Gedik'in genç kızlara taş çıkaran fiziği ise hayranlarının gözünden kaçmadı. İşte Gedik'in o paylaşımı;

ÖMÜR GEDİK KİMDİR?

Ömür Gedik, 22 Aralık 1970 tarihinde doğdu. Boğaziçi Üniversitesi İngiliz Filolojisi'nden 1992'de mezun oldu. Üniversite yıllarında okulun müzik kulübünde aktif olarak çalıştı. Bölümün seçmeli olarak verdiği sinema derslerine katıldı. Ayrıca sınırlı sayıda öğrenci ile gerçekleştirilen creative writing derslerinde beş dönem boyunca hikaye ve senaryo yazımı üzerinde çalışmalar yaptı.

Üniversiteden mezun olduktan sonra Sabah Dergi Grubu'nda çalışmaya başlayan Ömür Gedik, 1993'te Hürriyet'e geçti. Daha sonra Boğaziçi Üniversitesi Hazırlık Bölümü'nde 1 sene okutmanlık yaptı. 1999 yılında Hürriyet Kültür Sanat Servisi'nde görev yapmaya başlayan Ömür Gedik'in Hürriyet Kelebek'te ağırlıklı olarak sinema üzerine yazılara yer verdiği bir köşesi vardır. Televizyonculuğa 2004'te başlayan Ömür Gedik 1 sene boyunca TV8'de sinema içerikli Stüdyo programını hazırladı ve sundu. 2005'ten itibaren Kanal D'de yayınlanan sinema programı Cinemania'yı hazırlayıp sunmaktadır. 2012 Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin açılışı Ömür Gedik tarafından yapıldı.

Ömür Gedik üniversite yıllarında kendi kurduğu grupla başladığı müzik hayatını Teoman, Burak Kut ve Halil Sezai ile düet yaptığı ilk maxi single'ı "Portakal, Orda Kal" ile profesyonelliğe taşıdı. Halil Sezai ile seslendirdiği Paramparça o yılın en çok dinlenen ikinci şarkısı oldu. 2015 yılında çıkarttığı "Hey Onbeşli" ve "Karşılaşma" isimli single çalışmaları ile büyük beğeni toplayan ve Hayvan hakları konusundaki çalışmaları ile de dikkat çeken Ömür Gedik kısa adı "HAÇİKO" olan Hayvanları Çaresizlik Ve İlgisizlikten Koruma Derneği'nin kurucu başkanıdır.