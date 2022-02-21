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Ömür Gedik mini elbisesi ile kasıp kavurdu! 3 yıl önceki sözleri akıllara geldi - Son Dakika

Ömür Gedik mini elbisesi ile kasıp kavurdu! 3 yıl önceki sözleri akıllara geldi

21.02.2022 08:37
Ömür Gedik mini elbisesi ile kasıp kavurdu! 3 yıl önceki sözleri akıllara geldi

Geçtiğimiz yıllarda "İstanbul AVM'lerindeki bazı kızların şortlarının boyu gerçekten ayıp sınırını aşmış durumda. Plajda değilsiniz diyeceğim ama bence zaten bilerek yapıyorlar" sözleriyle tepki çekmişti.

Gedik'in son paylaşımı yıllar önceki sözlerini akıllara getirdi.

İDDİALI PAYLAŞIMINA BEĞENİ YAĞDI

Son dönemde hayvan haklarıyla ilgili ciddi çalışmalar yapan Gedik, sosyal medya hesabından süper mini elbisesiyle verdiği pozları paylaştı. Sevenleri ünlü yazarın fotoğrafına yorum ve beğeni yağdırdı. Gedik'in genç kızlara taş çıkaran fiziği ise hayranlarının gözünden kaçmadı. İşte Gedik'in o paylaşımı;

Ömür Gedik süper minisiyle poz verdi! Paylaşımı akıllara 3 yıl önceki sözlerini getirdi

ÖMÜR GEDİK KİMDİR?

Ömür Gedik, 22 Aralık 1970 tarihinde doğdu. Boğaziçi Üniversitesi İngiliz Filolojisi'nden 1992'de mezun oldu. Üniversite yıllarında okulun müzik kulübünde aktif olarak çalıştı. Bölümün seçmeli olarak verdiği sinema derslerine katıldı. Ayrıca sınırlı sayıda öğrenci ile gerçekleştirilen creative writing derslerinde beş dönem boyunca hikaye ve senaryo yazımı üzerinde çalışmalar yaptı.

Ömür Gedik süper minisiyle poz verdi! Paylaşımı akıllara 3 yıl önceki sözlerini getirdi

Üniversiteden mezun olduktan sonra Sabah Dergi Grubu'nda çalışmaya başlayan Ömür Gedik, 1993'te Hürriyet'e geçti. Daha sonra Boğaziçi Üniversitesi Hazırlık Bölümü'nde 1 sene okutmanlık yaptı. 1999 yılında Hürriyet Kültür Sanat Servisi'nde görev yapmaya başlayan Ömür Gedik'in Hürriyet Kelebek'te ağırlıklı olarak sinema üzerine yazılara yer verdiği bir köşesi vardır. Televizyonculuğa 2004'te başlayan Ömür Gedik 1 sene boyunca TV8'de sinema içerikli Stüdyo programını hazırladı ve sundu. 2005'ten itibaren Kanal D'de yayınlanan sinema programı Cinemania'yı hazırlayıp sunmaktadır. 2012 Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin açılışı Ömür Gedik tarafından yapıldı.

Ömür Gedik süper minisiyle poz verdi! Paylaşımı akıllara 3 yıl önceki sözlerini getirdi

Ömür Gedik üniversite yıllarında kendi kurduğu grupla başladığı müzik hayatını Teoman, Burak Kut ve Halil Sezai ile düet yaptığı ilk maxi single'ı "Portakal, Orda Kal" ile profesyonelliğe taşıdı. Halil Sezai ile seslendirdiği Paramparça o yılın en çok dinlenen ikinci şarkısı oldu. 2015 yılında çıkarttığı "Hey Onbeşli" ve "Karşılaşma" isimli single çalışmaları ile büyük beğeni toplayan ve Hayvan hakları konusundaki çalışmaları ile de dikkat çeken Ömür Gedik kısa adı "HAÇİKO" olan Hayvanları Çaresizlik Ve İlgisizlikten Koruma Derneği'nin kurucu başkanıdır.

Ömür Gedik süper minisiyle poz verdi! Paylaşımı akıllara 3 yıl önceki sözlerini getirdi
Ömür Gedik süper minisiyle poz verdi! Paylaşımı akıllara 3 yıl önceki sözlerini getirdi
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Ömür Gedik mini elbisesi ile kasıp kavurdu! 3 yıl önceki sözleri akıllara geldi Ömür Gedik mini elbisesi ile kasıp kavurdu! 3 yıl önceki sözleri akıllara geldi Bodrum'da genç bir kıza takıntılı olan sapık terör estirdi! Müdahale eden adamın 5 yerinden bıçaklandığı anlar kamerada! Bodrum'da genç bir kıza takıntılı olan sapık terör estirdi! Müdahale eden adamın 5 yerinden bıçaklandığı anlar kamerada! Ali Babacan, sosyal medyada gündem olan fotoğrafına güncelleme yaptı! Yem fiyatlarına göndermede bulundu Ali Babacan, sosyal medyada gündem olan fotoğrafına güncelleme yaptı! Yem fiyatlarına göndermede bulundu

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Son Dakika Magazin Ömür Gedik mini elbisesi ile kasıp kavurdu! 3 yıl önceki sözleri akıllara geldi - Son Dakika Magazin


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