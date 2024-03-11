Sinema dünyasının en prestijli ödüllerinden olan ve Amerikan Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi tarafından verilen Oscar Ödülleri'nin 96'ncısı Los Angeles'ta düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Gecede ödül alan Emma Stone, yaşadığı talihsiz kazayla dikkat çekti.
Oppenheimer filminin fırtına gibi estiği gecede Emma Stone da Poor Things filmindeki rolüyle En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'nün sahibi oldu. Mint yeşili bel detaylı straplez bir elbise tercih eden Stone, ödülünü almak için çıktığı sahnede zor anlar yaşadı. Ödül aldığı için hissettiği duygulardan bahseden oyuncunun konuşma esnasından elbisesinin arkası yırtıldı.
Eliyle elbisesine müdahale eden oyuncu "Ne dediğimi bilmiyorum aman tanrım. Kesinlikle iyiyim. Elbisem yırtıldı. Gayet eminim. Oh, oğlum, bu gerçekten... Bu gerçekten çok bunaltıcı. Üzgünüm... İnkar edebilirdim ama bu anın hayalini o kadar uzun zamandır kuruyordum ki, bunun gerçekleşmesi pek mümkün görünmüyordu ve şimdi burada duruyorum ve her şey aklımdan uçup gitti" ifadelerini kullandı.
Son Dakika › Magazin › Oscar'da En İyi Kadın Ödülü Emma Stone'a gitti! Sahneye çıktığı anda elbisesi yırtıldı - Son Dakika
Galler Prensesi Kate Middleton'ın fotoğrafının paylaşılmasıyla sağlık spekülasyonlarının sonlanması hedefleniyordu. Ancak fotoğrafın üzerinde oynamalar yapıldığı iddiasıyla Reuters, Associated Press, AFP ve Getty gibi ajanslar fotoğrafları sistemlerinden sildi. Kate Middleton'ın sol elindeki tutarsızlık nedeniyle fotoğrafın sahte olduğu iddiaları ortaya atıldı. Fotoğrafın gerçekliği konusunda tartışmalar devam ederken, ajanslar üzerinde oynamalar yapılmamış fotoğraflar paylaşma konusunda sıkı kurallara sahip olduğunu belirtti.
Temmuz ayında ilk bebeğini kucağına alan güzel oyuncu Aslı Enver, bir süredir gözlerden uzak büyüttüğü Elay adını verdiği kızının yüzünü ilk kez gösterdi.
Bu yılki Oscar ödülleri, cazibe, gözyaşı ve sürpriz bir çıplak performansa sahne oldu. Ryan Gosling'in Barbie filmindeki şarkı performansı, Jimmy Kimmel'ın dördüncü sunuşu, İsrail-Gazze savaşı protestoları, Da'Vine Joy Randolph'ın duygusal konuşması, John Cena'nın çıplak sahne performansı ve en iyi yardımcı köpek ödülü gibi anlar geceye damga vurdu.
Sinema dünyasının en prestijli ödüllerinden olan Oscar Ödülleri'nin 96'ncısı Los Angeles'ta düzenlenen törenle sahiplerini buldu. En iyi film dahil 7 dalda ödül kazanan Oppenheimer filmi geceye damga vurdu.
Ünlü Hollywood oyuncusu Ramy Youssef, 96. Oscar ödül töreni öncesinde, Gazze'de acil ve kalıcı ateşkes çağrısında bulunarak, Filistin halkı için barış ve kalıcı adalet talep etti. Youssef, çocukların öldürülmesine son verilmesi gerektiğini vurgulayarak, bu savaşın bir parçası olunmaması gerektiğini belirtti. Ayrıca, birçok ünlü Hollywood oyuncusunun da yer aldığı bir platformla Gazze'de ateşkes için çağrı yaptıklarını ve umutlu olduklarını ifade etti. ABD yönetiminin de ateşkese yaklaştığını söyleyen Youssef, ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in çağrısına atıfta bulunarak, neden şimdi ateşkesin zamanı olmasın dedi. Youssef ayrıca, birçok oyuncunun bu gece kırmızı bir broş ile Gazze'de ateşkes için sembolik bir çağrı yaptığını da ekledi.
Tuğba Özerk, Çanakkale'nin Ezine İlçesi'nde düzenlenen 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında konser verdi. Şarkılarını söylerken kadınlara şiddetin önüne geçilebileceği, kadın cinayetlerinin son bulduğu ve kadınların değerinin daha da anlaşılacağı günlerin dilediğini belirtti. Ezine Belediye Başkanı ve meclis üyeleri de sanatçıya teşekkür etti.
Zuhal Olcay, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür & Sanat Etkinlikleri kapsamında, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için İBB'nin Çengelköy Kültür ve Yaşam Merkezi'nde konser verdi. Konserde, Olcay şarkılarını yüzlerce kadın izleyiciyle birlikte söyledi ve kadınların değerini vurguladı.
ABD'li bir müzayede evi, Prenses Diana'nın eski sevgilisi James Hewitt'e yazdığı 64 mektubu satmak için koleksiyoncuları sıraya soktu. Mektuplar, 1989-1991 yılları arasında yazıldı ve Diana'nın özel hayatına dair mahrem bilgiler içeriyor. Hewitt'in daha önce mektupları teminat olarak sunması ve Diana'nın mektupları yaktığını iddia etmesi dikkat çekiyor.
2024 World Miss Europe yarışması, bu yıl ilk kez bir Türk kızı olan Elmas Yılmaz tarafından kazanıldı. 1927'den bu yana Lübnan'da düzenlenen yarışmada, 21 ülkenin genç kızları arasından sıyrılan Yılmaz, 97 yıllık geçmişinde ilk kez Türkiye'yi temsil eden bir yarışmacı oldu.
Fatma Turgut, Türkiye'yi gezip arka arkaya 6 şehirde konser verdi. Yoğun ilgiyle karşılaşan Turgut, hit şarkılarını söylerken özel repertuvarıyla unutulmaz bir konser serisi sundu. Hayranlarıyla samimi bir iletişime sahip olan Turgut, aşk ve ilişkiler konusunda kendini affettiğini söyledi. Ramazan boyunca yeni şarkısı için stüdyoda çalışacak olan Turgut, bir sürpriz hazırlığında olduğunu da belirtti.
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