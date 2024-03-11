Oyuncu Aslı Enver, kızı Elay\'ın yüzünü ilk kez gösterdi

Ramy Youssef, Gazze'de acil ve kalıcı ateşkes çağrısı yapıyor

Ünlü Hollywood oyuncusu Ramy Youssef, 96. Oscar ödül töreni öncesinde, Gazze'de acil ve kalıcı ateşkes çağrısında bulunarak, Filistin halkı için barış ve kalıcı adalet talep etti. Youssef, çocukların öldürülmesine son verilmesi gerektiğini vurgulayarak, bu savaşın bir parçası olunmaması gerektiğini belirtti. Ayrıca, birçok ünlü Hollywood oyuncusunun da yer aldığı bir platformla Gazze'de ateşkes için çağrı yaptıklarını ve umutlu olduklarını ifade etti. ABD yönetiminin de ateşkese yaklaştığını söyleyen Youssef, ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in çağrısına atıfta bulunarak, neden şimdi ateşkesin zamanı olmasın dedi. Youssef ayrıca, birçok oyuncunun bu gece kırmızı bir broş ile Gazze'de ateşkes için sembolik bir çağrı yaptığını da ekledi.