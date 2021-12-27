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Oyuncu Bahar Şahin, ikinci kez koronavirüse yakalandı - Son Dakika

Oyuncu Bahar Şahin, ikinci kez koronavirüse yakalandı

27.12.2021 08:01

Koronavirüs salgınında artış devam ederken ünlü isimlerden de peş peşe kötü haberler gelmeye başladı. Enis Arıkan'dan sonra Bahar Şahin de ikinci kez koronavirüse yakalandı. Oksijen maskeli bir fotoğrafını paylaşan oyuncu, "Nur topu gibi kovid olabilir dendi" notunu yazdı.

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını hızla yayılmaya devam ediyor. Başrol oyuncularının koronavirüse yakalanmasının ardından Yargı, Kanunsuz Topraklar, Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı ve Bergen gibi projelerin çekimleri durduruldu. Camdaki Kız'da oynayan Enis Arıkan da ikinci kez koronaya yakalandı. Arıkan'ın ardından bir kötü haber de Bahar Şahin'den geldi.

İKİNCİ KEZ YAKALANDI

Bahar Şahin, 13 ay sonra yeniden koronavirüse yakalandı. Geçtiğimiz sene kasım ayında virüse yakalanan ünlü oyuncu, haberi sosyal medya hesaplarında duyurdu. Geçtiğimiz sene koronavirüse yakalanınca 'İyi Aile Babası' dizisinden ayrılmak zorunda kalan oyuncu, hastanelik oldu. Şahin, belirti yüzünden gittiği hastanede, oksijen maskeli bir fotoğrafını paylaşarak "Nur topu gibi Covid olabilir dendi" notunu düştü. Güzel oyuncu, saatler sonra pozitif çıkan test sonucunu yayınladı.

Bahar Şahin, ikinci kez koronavirüse yakalandı
Bahar Şahin, ikinci kez koronavirüse yakalandı
Bahar Şahin, ikinci kez koronavirüse yakalandı
Camdaki Kız'ın sevilen oyuncusu Enis Arıkan, ikinci kez koronavirüse yakalandı Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisinden kötü haber! 2 oyuncu daha koronavirüse yakalandı Kanunsuz Topraklar'da bir oyuncu daha koronavirüse yakalandı
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Enis Arıkan, Bahar Şahin, Koronavirüs, Yargı, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Oyuncu Bahar Şahin, ikinci kez koronavirüse yakalandı - Son Dakika Magazin


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